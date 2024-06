Aliança de Modi vence eleição na Índia, projetam pesquisas de boca de urna

Publicado em 02/06/2024 às 09:24

Alterado em 02/06/2024 às 09:24

A aliança liderada pelo Partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deverá conquistar uma grande maioria nas eleições gerais que terminaram nesse sábado, disseram sondagens de boca de urna, sugerindo que se sairia melhor do que o esperado pela maioria dos analistas.



A maioria das pesquisas de boca de urna projetava que a governista Aliança Democrática Nacional (NDA) poderia obter uma maioria de dois terços na câmara baixa do Parlamento, de 543 membros, onde são necessários 272 para uma maioria simples. Uma maioria de dois terços permitirá ao governo introduzir alterações profundas na Constituição.

Um resumo de cinco grandes pesquisas de boca de urna projetou que o NDA poderia ganhar entre 353 e 401 assentos, um número que provavelmente impulsionará os mercados financeiros quando reabrirem nessa segunda-feira (3). O NDA conquistou 353 assentos nas eleições gerais de 2019, dos quais o BJP respondeu por 303.



Três das cinco pesquisas projetavam que o BJP sozinho poderia ganhar mais do que os 303 que ganhou em 2019.



A aliança opositora "INDIA", liderada pelo partido Congresso de Rahul Gandhi, deve conquistar entre 125 e 182 cadeiras.

As pesquisas de boca de urna têm um histórico irregular na Índia, pois muitas vezes erraram o resultado, com analistas dizendo que é um desafio acertá-las no país grande e diverso.



Em seus primeiros comentários após o fim da votação, Modi reivindicou a vitória sem se referir às pesquisas de boca de urna.



"Posso dizer com confiança que o povo da Índia votou em número recorde para reeleger o governo da NDA", disse ele no X, sem fornecer evidências de sua afirmação.

"A oportunista Aliança INDI não conseguiu acertar com os eleitores. São casteístas, comunais e corruptos."



Pesquisas pré-eleitorais diziam que o BJP manteria facilmente sua maioria na eleição. Mas o partido enfrentou uma campanha animada da aliança "INDIA", semeando algumas dúvidas sobre o quão próxima a disputa poderia ser, e muitos analistas políticos previram que a margem de vitória do BJP seria menor ou próxima da contagem de 2019.



A oposição rejeitou as pesquisas de boca de urna e, antes de sua publicação, as chamou de "prefixadas".

A maioria dos partidos de oposição acusa os principais canais de notícias da Índia de serem tendenciosos a favor de Modi, acusações que os canais negam. Eles também dizem que as pesquisas de boca de urna na Índia são, em sua maioria, anticientíficas.

"Esta é uma pesquisa de boca de urna do governo, esta é a pesquisa de boca de urna de Narendra Modi", disse Supriya Shrinate, chefe de mídia social do Congresso, à agência de notícias ANI, na qual a Reuters tem participação minoritária.



"Temos uma noção de quantos assentos estamos ganhando, não será um assento a menos do que 259", disse ela.



INCERTEZA LEVANTADA, DIZEM ANALISTAS

Quase um bilhão de pessoas estavam aptas a votar na eleição de sete fases que começou em 19 de abril e foi realizada sob o calor escaldante do verão em muitas áreas.



A Comissão Eleitoral contará os votos em 4 de junho e os resultados são esperados no mesmo dia.

Uma vitória de Modi, de 73 anos, fará dele apenas o segundo primeiro-ministro, depois do líder independentista Jawaharlal Nehru, a conquistar três mandatos consecutivos.



Modi começou sua campanha de reeleição concentrando-se em suas conquistas nos últimos 10 anos, mas logo passou a atacar principalmente o Congresso, acusando-o de favorecer a minoria muçulmana da Índia, o que o partido de oposição nega.



A oposição tem feito campanha em grande parte sobre programas de ação afirmativa e salvando a Constituição do que chamam de governo ditatorial de Modi, uma alegação que o BJP nega.



O desemprego e a inflação são as principais preocupações dos eleitores no país de maioria hindu de 1,4 bilhão de habitantes, segundo pesquisas.



Analistas de mercado disseram que as pesquisas de boca de urna elevaram a incerteza sobre o resultado provável e sinalizaram a continuidade das políticas econômicas focadas no crescimento de Modi.



"Os resultados das pesquisas de boca de urna, que indicam uma vitória clara do NDA com cerca de 360 assentos, removem completamente o chamado nervosismo eleitoral que tem pesado sobre os mercados em maio", disse V.K. Vijayakumar, estrategista-chefe de investimentos da Geojit Financial Services. "Isso vem como um tiro no braço para os touros que desencadearão um grande rali no mercado na segunda-feira", concluiu..