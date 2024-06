Ataque com faca na Alemanha deixa vários feridos

Um ativista anti-islã ficou gravemente ferido durante a ação

Um ataque com faca nessa sexta-feira (31) em Mannheim, na Alemanha, deixou várias pessoas feridas.

De acordo com veículos de comunicação do país, os feridos foram um policial e o político conservador Michael Stuerzenberger, que também é um ativista anti-islã.

Na hora do ataque, ele se preparava para fazer um comício organizado pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE).



O agressor, que é um afegão e vive em Hesse, a cerca de 40 quilômetros de distância de Mannheim, foi parado pelas forças de ordem após um policial ter atirado em suas pernas.



Os investigadores, segundo o jornal Der Spiegel, afirmaram que o homem "provavelmente agiu com motivos islâmicos". Além disso, os agentes não teriam notado o responsável pela investida como um extremista.



"Meus pensamentos estão com as vítimas do ataque. A violência é absolutamente inaceitável em nossa democracia. O autor deve ser punido severamente", comentou Olaf Scholz, chefe de governo alemão. (com Ansa)