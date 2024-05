TRUMP CONDENADO!

Sai a decisão do júri em Nova York

Publicado em 30/05/2024 às 18:24

Alterado em 30/05/2024 às 18:31

Trump considerado culpado em todas as acusações, sentença em 11 de julho

Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime nesta quinta-feira (30), quando um júri de Nova York o considerou culpado de falsificar documentos para encobrir um pagamento para silenciar uma estrela pornô antes das eleições de 2016.

Após deliberações ao longo de dois dias, o júri de 12 membros anunciou que considerou Trump culpado em todas as 34 acusações que enfrentou. A unanimidade era necessária para qualquer veredicto.

O veredicto mergulha os Estados Unidos em território inexplorado antes das eleições presidenciais de 5 de novembro, quando Trump, o candidato republicano, tentará reconquistar a Casa Branca do presidente democrata Joe Biden.

Trump, de 77 anos, negou irregularidades e deve recorrer.

Ele enfrenta uma sentença máxima de quatro anos de prisão, embora outros condenados por esse crime geralmente recebam sentenças mais curtas, multas ou liberdade condicional. O encarceramento não o impediria de fazer campanha ou assumir o cargo se vencesse.

Pesquisas de opinião mostram Trump e Biden, de 81 anos, travados em uma disputa acirrada, e pesquisas Reuters/Ipsos descobriram que um veredicto de culpado pode custar a Trump algum apoio de eleitores independentes e republicanos.

No final do dia, o juiz Juan Merchan, que supervisiona o caso, reuniu advogados de ambos os lados junto com Trump às 16h15 (horário de Brasília de 2015) para dizer a eles que planejava destituir o júri do dia às 4h30. Em seguida, deixou o banco.

Cerca de 20 minutos depois, ele retornou ao banco e informou às partes que o júri havia enviado uma nota assinada pelo capataz às 16h20 indicando que havia chegado a um veredicto. Ele disse que o júri pediu mais 30 minutos para preencher o formulário de veredicto.

O júri considerou Trump culpado de falsificar documentos comerciais depois de passar por um julgamento de seis semanas que contou com depoimentos explícitos da atriz pornô Stormy Daniels sobre um encontro sexual que ela diz ter tido com Trump em 2006, quando ele era casado com sua atual esposa, Melania. Trump nega ter tido relações sexuais com Daniels.