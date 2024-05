Ataques aéreos israelenses matam pelo menos 35 em Rafah, segundo autoridades de Gaza

...

Publicado em 26/05/2024 às 19:46

Alterado em 26/05/2024 às 20:07

Mulher palestiniana segura uma criança enquanto as pessoas são assistidas num hospital na sequência de um ataque israelita numa área destinada a deslocados, enquanto a guerra em Gaza continua, em Rafa, no sul da Faixa de Gaza, neste domingo Foto: reprodução de vídeo obtido pela Reuters

Ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 35 palestinos e feriram dezenas numa área na cidade de Rafa, no sul da Faixa de Gaza, designada para os deslocados, disseram autoridades palestinas dos serviços de saúde e de emergência civil.



O exército israelense disse que sua força aérea atingiu um complexo do Hamas em Rafah e que o ataque foi realizado com "munição precisa e com base em inteligência precisa". Tirou o chefe de gabinete do Hamas para a Cisjordânia e outro alto funcionário por trás de ataques mortais contra israelenses, disse.

"As IDF estão cientes de relatos que indicam que, como resultado do ataque e do incêndio que foi deflagrado vários civis na área foram feridos. O incidente está sob análise."



O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, Ashraf Al-Qidra, disse que 35 pessoas morreram e dezenas de outras, a maioria mulheres e crianças, ficaram feridas no ataque.



O ataque ocorreu no bairro de Tel Al-Sultan, no oeste de Rafah, onde milhares de pessoas estavam se abrigando depois que muitas fugiram das áreas orientais da cidade, onde as forças israelenses iniciaram uma ofensiva terrestre há mais de duas semanas.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que seu hospital de campanha em Rafah estava recebendo um fluxo de vítimas, e que outros hospitais também estavam recebendo um grande número de pacientes.

O alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, descreveu o ataque em Rafah como um "massacre", responsabilizando os Estados Unidos por ajudar Israel com armas e dinheiro.



"Os ataques aéreos queimaram as tendas, as tendas estão derretendo e os corpos das pessoas também estão derretendo", disse um dos moradores que chegou ao hospital kuwaitiano em Rafah.

Mais cedo, neste domingo, o exército israelense disse que oito projéteis foram identificados cruzando a área de Rafah, o extremo sul da Faixa de Gaza, onde Israel manteve as operações, apesar de uma decisão do principal tribunal da ONU na sexta-feira ordenando que parasse de atacar a cidade.



Vários projéteis foram interceptados, segundo o órgão. Não houve relatos de vítimas.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou seu gabinete de guerra no domingo para discutir a continuidade das operações em Rafah. Israel argumenta que a decisão do tribunal da ONU dá espaço para alguma ação militar no país.



Em um comunicado em seu canal no Telegram, as Brigadas do Hamas al-Qassam disseram que os foguetes foram lançados em resposta a "massacres sionistas contra civis".



Rafah está localizado a cerca de 100 km (60 milhas) ao sul de Tel Aviv.



Israel diz que quer erradicar combatentes do Hamas escondidos em Rafah e resgatar reféns que diz estarem detidos na área, mas seu ataque piorou a situação dos civis e causou protestos internacionais.



Tanques israelenses investigaram as bordas de Rafah, perto do ponto de passagem de Gaza para o Egito, e entraram em alguns de seus distritos do leste, dizem os moradores, mas ainda não entraram na cidade em força desde o início das operações na cidade no início deste mês.



O ministro do gabinete de guerra israelense, Benny Gantz, disse que os foguetes disparados de Rafah "provam que as Forças de Defesa (de Israel) devem operar em todos os lugares de onde o Hamas ainda opera".



O ministro da Defesa, Yoav Gallant, realizou uma avaliação operacional em Rafa, onde foi informado sobre "as operações das tropas acima e abaixo do solo, bem como o aprofundamento das operações em áreas adicionais com o objetivo de desmantelar os batalhões do Hamas", disse seu gabinete em um comunicado.



Itamar Ben Gvir, um ministro da Segurança Pública linha-dura que não faz parte do gabinete de guerra de Israel, instou o Exército a atingir Rafah com mais força. "Rafa com força total", postou no X.

Quase 36.000 palestinos foram mortos na ofensiva de Israel, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Israel lançou a operação depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e tomando mais de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses.



Os combates também continuaram na área de Jabaliya, no norte de Gaza, palco de intensos combates no início da guerra. Durante uma invasão, os militares disseram que encontraram um local de armazenamento de armas com dezenas de peças de foguetes e armas em uma escola.



Ele negou as declarações do Hamas de que combatentes palestinos haviam sequestrado um soldado israelense.



A mídia do Hamas disse que um ataque aéreo israelense a uma casa em um bairro perto de Jabaliya matou 10 pessoas e feriu outras.



120 reféns

Os esforços para acordar a interrupção dos combates e devolver mais de 120 reféns estão bloqueados há semanas, mas houve alguns sinais de movimento neste fim de semana, após reuniões entre autoridades de inteligência israelenses e americanas e o primeiro-ministro do Catar.



Uma autoridade com conhecimento do assunto disse que foi tomada a decisão de retomar as negociações esta semana com base em novas propostas de mediadores egípcios e qatarianos, e com "envolvimento ativo dos EUA".



No entanto, um funcionário do Hamas minimizou o relatório, dizendo à Reuters: "Não é verdade".

O gabinete de guerra de Netanyahu discutirá as novas propostas, disse seu gabinete.



Um segundo funcionário do Hamas, Izzat El-Reshiq, disse que o grupo não recebeu nada dos mediadores sobre novas datas para retomar as negociações, como foi relatado pela mídia israelense.



Reshiq reafirmou as exigências do Hamas, que incluem: "Acabar com a agressão completa e permanentemente, em toda a Faixa de Gaza, não apenas em Rafa".



Enquanto Israel busca o retorno dos reféns, Netanyahu disse repetidamente que a guerra não terminará até que o Hamas, que jura a destruição de Israel, seja eliminado.



CAMINHÕES DE AJUDA ENTRAM EM GAZA

Israel tem enfrentado apelos para levar mais ajuda a Gaza após mais de sete meses de uma guerra que causou destruição generalizada e fome no enclave.



Khaled Zayed, do Crescente Vermelho Egípcio, disse à Reuters que 200 caminhões de ajuda, incluindo quatro caminhões de combustível, devem entrar em Gaza por Kerem Shalom.



Segue-se a um acordo entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, na sexta-feira, para enviar temporariamente ajuda através da passagem de Kerem Shalom, contornando a travessia de Rafa, que está bloqueada há semanas.



A TV Al Qahera News, afiliada estatal do Egito, compartilhou um vídeo na plataforma de mídia social X, mostrando o que disse serem caminhões de ajuda humanitária ao entrarem em Kerem Shalom, que antes do conflito era a principal estação de passagem comercial entre Israel, Egito e Gaza.



A passagem de Rafah está fechada há quase três semanas, desde que Israel assumiu o controle do lado palestino da travessia enquanto intensificava sua ofensiva.



O Egito está cada vez mais alarmado com a perspectiva de um grande número de palestinos entrando em seu território a partir de Gaza e se recusou a abrir seu lado da passagem de Rafa.



Israel disse que não está restringindo os fluxos de ajuda e abriu novos pontos de passagem no norte, além de cooperar com os Estados Unidos, que construíram um píer flutuante temporário para entregas de ajuda.