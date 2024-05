Deslizamento em Papua-Nova Guiné pode ter matado 670, diz ONU

...

Vista dos danos após um deslizamento de terra em Mip Mulitaka, província de Enga, Papua Nova Guiné Foto: Emmanuel Eralia, via Reuters

Um deslizamento de terra em um vilarejo de Papua-Nova Guiné pode ter deixado cerca de 670 mortos, segundo estimativa da Organização Internacional para as Migrações da ONU (OIM).



A informação foi dita à agência AFP por um funcionário das Nações Unidas neste domingo (26), após as autoridades locais calcularem ao menos 100 mortos.



"Há cerca de 150 casas soterradas e estima-se que 670 pessoas morreram", declarou Serhan Aktoprak, funcionário da agência de imigração da ONU com sede em Port Moresby.



Segundo o chefe da agência para Papua-Nova Guiné, o impacto do deslizamento na aldeia, onde vivem cerca de 4 mil pessoas, excedeu em muito as expectativas das autoridades. (com Ansa)