Biden diz a cadetes americanos que serão chamados a enfrentar ameaças ‘como nunca antes’

Publicado em 25/05/2024 às 17:48

Alterado em 25/05/2024 às 22:34

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado, 25, aos formandos da Academia Militar dos EUA, que esta turma será chamada para enfrentar ameaças em todo o mundo e preservar os ideais do país localmente casa “como nunca antes”. A academia de West Point, no Estado de Nova York, é a escola de oficiais do exército norte-americano.

Biden disse que a frase, lema da turma, é adequada para os tipos de desafios que enfrentarão como segundos-tenentes recém-formados, desde o apoio à defesa da Ucrânia contra a invasão da Rússia até à facilitação da assistência humanitária a Gaza e a defesa de Israel dos ataques do Irã.

“Nunca houve um momento na história em que pedimos aos nossos militares que fizessem tantas coisas diferentes em tantos lugares diferentes ao redor do mundo, tudo ao mesmo tempo”, disse Biden.

Biden reafirmou que não permitirá militares americanos no campo de batalha na Ucrânia, mas disse que o trabalho de equipar e treinar as forças ucranianas “intensificou [a oposição a] e impediu” a “visão descarada” do presidente russo, Vladimir Putin, para Europa. Biden elogiou as forças dos EUA por ajudarem Israel a repelir um ataque massivo de drones e mísseis do Irã no mês passado e por trabalharem para diminuir o conflito. (com Associated Press)