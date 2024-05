Confirmada morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em queda de helicóptero

...

Publicado em 20/05/2024 às 05:01

Alterado em 20/05/2024 às 07:20

Jornais com fotos do falecido presidente do Irã, Ebrahim Raisi, são vistos em Teerã, Irã, em 20 de maio de 2024 Foto: Majid Asgaripour/Wana via Reuters

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, morreu quando seu helicóptero caiu em terreno montanhoso perto da fronteira com o Azerbaijão, informou a agência de notícias iraniana Mehr nesta segunda-feira.

O presidente Ebrahim Raisi, de 63 anos, que se tornou presidente em 2021, ordenou um endurecimento das leis de moralidade e supervisionou uma repressão sangrenta aos protestos contra o governo, relata o repórter Dominic Evans, da Reuters.

Ele também pressionou fortemente nas negociações nucleares com potências mundiais.

Um ano após sua eleição, ele ordenou uma aplicação mais rigorosa da "lei de hijab e castidade" do Irã, que restringe a vestimenta e o comportamento das mulheres.

Raisi tinha total apoio à postura nuclear e à repressão de segurança de seu patrono, o líder supremo aiatolá Ali Khamenei.

Em poucas semanas, uma jovem curda iraniana, Mahsa Amini, morreu sob custódia depois de ser presa pela polícia por supostamente violar essa lei.

Os meses resultantes de protestos em todo o país representaram um dos mais graves desafios para os governantes clericais do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.

Centenas de pessoas foram mortas, de acordo com grupos de direitos humanos, incluindo dezenas de agentes de segurança que faziam parte de uma feroz repressão aos manifestantes. "Atos de caos são inaceitáveis", insistiu o presidente.

Constituição



Se um presidente morrer no cargo, o artigo 131 da Constituição da República Islâmica diz que o primeiro vice-presidente - que é Mohammad Mokhber - assume, com a confirmação do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Um conselho composto pelo primeiro vice-presidente, o presidente do parlamento e o chefe do Judiciário deve organizar uma eleição para um novo presidente dentro de um prazo máximo de 50 dias.

Raisi foi eleito presidente em 2021 e, de acordo com o calendário habitual, uma eleição presidencial estava prevista para ocorrer em 2025.

Pelas regras constitucionais, agora a expectativa é que ocorra até o início de julho.

Mercados do Golfo moderados

Os mercados acionários do Golfo foram majoritariamente moderados no início do pregão desta segunda-feira, em meio à incerteza política na região, informa Manzer Hussain, da Reuters.

A incerteza ocorre após a morte do presidente do Irã e o cancelamento de uma viagem ao Japão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita por problemas de saúde com seu pai, o rei Salman.

O índice de ações de referência da Arábia Saudita caiu 0,6%, com a maioria de seus componentes registrando perdas, liderados por ações de TI, finanças e saúde.

ACWA Power caiu 1,1% e Saudi National Bank, o maior credor do reino, caiu 1,7%.

Em Abu Dhabi, o índice de ações de referência caiu 0,1%, com o conglomerado International Holding caindo 0,3% e Abu Dhabi Ports caindo 1,3%.

O índice de referência do Catar caiu 0,1%, pressionado por uma queda de 1,1% na United Development Co e uma perda de 0,6% na Industries Qatar.

O índice de ações de referência de Dubai subiu 0,1%, impulsionado por ganhos nos setores de comunicações, imobiliário e indústria, com a incorporadora blue-chip Emaar Properties subindo 1,1% e o Dubai Islamic Bank adicionando 1,4%.

O Emirates NBD, maior credor do emirado, perdeu 0,6%.

Petróleo

Os preços do petróleo ampliaram os ganhos em meio à incerteza política nos principais países produtores após a morte do presidente do Irã e o cancelamento de uma viagem ao Japão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita por questões de saúde com seu pai, o rei Salman.

O Brent ganhou 41 cêntimos, ou 0,5%, para 84,39 dólares por barril às 0632 GMT, depois de ter subido para 84,43 dólares mais cedo, o valor mais alto desde 10 de maio.

O petróleo dos EUA West Texas Intermediate (WTI) para junho subiu 23 centavos de dólar, para US$ 80,29 o barril, depois de atingir US$ 80,35 mais cedo, o maior desde 1º de maio. O contrato de junho vence na terça-feira e o contrato mais ativo de julho estava em US$ 79,89, alta de 31 centavos, ou 0,4%.

Possível sucessor do líder supremo Khamenei

A morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ocorre em um momento de crescente dissidência dentro do Irã sobre uma série de crises políticas, sociais e econômicas.

Os governantes clericais do Irã enfrentam pressão internacional sobre o disputado programa nuclear de Teerã e seu aprofundamento dos laços militares com a Rússia durante a guerra na Ucrânia.

Desde que o Hamas, aliado do Irã, atacou Israel em 7 de outubro, levando ao ataque israelense a Gaza, conflagrações envolvendo grupos alinhados ao Irã eclodiram em todo o Oriente Médio.

No sistema político duplo do Irã, dividido entre o establishment clerical e o governo, é o mentor de Raisi, o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos, líder supremo desde 1989, que detém o poder de decisão em todas as principais políticas.

Durante anos, muitos viram Raisi como um forte candidato a suceder Khamenei, que endossou as principais políticas de Raisi.

A vitória de Raisi em uma eleição bem administrada em 2021 colocou todos os ramos do poder sob o controle da linha dura, após oito anos em que a presidência foi ocupada pelo pragmático Hassan Rouhani e um acordo nuclear negociado com potências como Washington.

No entanto, a posição de Raisi pode ter sido prejudicada por protestos generalizados contra o governo clerical e um fracasso em reverter a economia do Irã, prejudicada pelas sanções ocidentais.

Mohammad Mokhber

O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, deve assumir como presidente interino.

Mokhber, de 68 anos, faz parte de um conselho de três pessoas, juntamente com o presidente do Parlamento e o chefe do Judiciário, que organizará uma nova eleição presidencial dentro de 50 dias após a morte do presidente.

Mokhber, como Raisi, é visto como próximo do líder supremo Ali Khamenei, que tem a última palavra em todos os assuntos de Estado.

Mokhber se tornou primeiro vice-presidente em 2021, quando Raisi foi eleito presidente.

Israel

Israel não está envolvido na morte de Raisi, disse uma autoridade israelense à Reuters