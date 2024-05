Vaticano faz esforços por troca de presos entre Rússia e Ucrânia

Informação foi confirmada pelo cardeal Pietro Parolin

Publicado em 16/05/2024 às 05:29

Alterado em 16/05/2024 às 05:29

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, confirmou nesta quarta-feira (15) que a Santa Sé está trabalhando por uma troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia em meio à guerra.

"Há uma troca de listas. Não sei se ações concretas seguirão, acredito que sim, mas talvez com bastante lentidão. De qualquer forma, há este diálogo sobre a questão dos prisioneiros", disse ele, à margem do Rome Summit na embaixada italiana junto à Santa Sé.



Em diversas ocasiões, ao pedir paz e o fim do conflito, o papa Francisco defendeu as trocas.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os dois países já fizeram mais de 50 trocas, com milhares de prisioneiros libertados pelos dois lados. (com Ansa)