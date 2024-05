EUA suspendem entrega de bombas a Israel por temor sobre Rafah

Biden é contra uma ofensiva em larga escala na cidade palestina

08/05/2024

Alterado em 08/05/2024 às 09:06

Os Estados Unidos suspenderam a entrega de bombas a Israel devido à falta de respostas sobre as preocupações da Casa Branca a respeito da anunciada ofensiva contra Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Segundo uma fonte do governo americano citada pela AFP em anonimato, foi bloqueada a entrega de um carregamento de "1,8 mil explosivos e 907 quilos e 1,7 mil de 227 quilos".

No entanto, o mesmo funcionário ressaltou que ainda não há uma decisão definitiva sobre a questão.

O presidente Joe Biden é contra uma ofensiva por terra de Israel em Rafah, cidade que abriga mais de 1,2 milhão de pessoas, incluindo 600 mil crianças, de acordo com o Unicef.



Situado na fronteira com o Egito, o município se tornou nos últimos meses destino de deslocados de outras regiões do enclave em busca de um lugar menos perigoso.



No entanto, o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, insiste na operação e alega que Rafah é o último bastião do grupo fundamentalista Hamas, autor de atentados que deixaram 1,2 mil mortos no país judeu em 7 de outubro de 2023.



Os ataques terroristas deflagram uma guerra na Faixa de Gaza, que contabiliza mais de 35 mil palestinos mortos em sete meses de conflito.



Na última terça (7), Israel assumiu o controle do posto de fronteira de Rafah com o Egito, principal porta de entrada para ajuda humanitária no enclave. Por outro lado, o exército reabriu nesta quarta o posto de fronteira de Kerem Shalom, também perto de Rafah.



O Hamas chegou a anunciar nesta semana que havia aceitado um acordo para uma trégua, porém a informação foi negada por Israel. Segundo a imprensa egípcia, as negociações no Cairo foram retomadas nesta quarta-feira. (com Ansa)