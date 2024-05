Hamas diz estar 'determinado' a atingir acordo com Israel

Delegação dos fundamentalistas vai ao Cairo neste sábado

Publicado em 04/05/2024 às 08:09

Alterado em 04/05/2024 às 08:09

O Hamas confirmou nesta sexta-feira (3) que enviará uma delegação ao Cairo, no Egito, neste sábado (4) para as negociações com Israel.



"À luz dos recentes contatos com os irmãos mediadores no Egito e Catar, a delegação irá para completar as discussões", disse um comunicado.

"Enquanto destacamos o espírito positivo com o qual a direção do movimento respondeu quando estudou a proposta de cessar-fogo recentemente recebida, com o mesmo espírito iremos ao Cairo para atingir um acordo", prossegue o texto.



O grupo fundamentalista islâmico diz que está "determinado" a levar o acordo a termo: "De forma a satisfazer os pedidos do nosso povo pelo cessar completo da agressão, a saída das forças de ocupação, o retorno dos deslocados, a ajuda para nossa gente, o início da reconstrução e a construção de um sério acordo de troca". (com Ansa)