Reuters: Empresas chinesas vão 'à clandestinidade' em pagamentos da Rússia, enquanto bancos recuam

...

Publicado em 29/04/2024 às 06:47

Alterado em 29/04/2024 às 06:47

Uma fabricante de eletrodomésticos no sul da China está tendo dificuldades para enviar seus produtos para a Rússia, não devido a quaisquer problemas com os aparelhos, mas porque os grandes bancos da China estão limitando os pagamentos por essas transações devido à preocupação com as sanções dos EUA.



Para liquidar os pagamentos de seus produtos elétricos, a empresa com sede em Guangdong está considerando usar corretores de moeda ativos ao longo da fronteira da China com a Rússia, disse o fundador da empresa, Wang, que pediu para ser identificado apenas por seu nome de família.

Os EUA impuseram uma série de sanções à Rússia e a entidades russas desde que o país invadiu a Ucrânia em 2022.



Agora, a ameaça de estendê-los aos bancos da China - país que Washington culpa por "alimentar" o esforço de guerra de Moscou - está esfriando o financiamento que lubrifica até mesmo o comércio não militar da China para a Rússia.



Isso está representando um problema crescente para os pequenos exportadores chineses, disseram sete fontes comerciais e bancárias familiarizadas com a situação.

À medida que os grandes bancos da China recuam no financiamento de transações relacionadas à Rússia, algumas empresas chinesas estão se voltando para pequenos bancos na fronteira e canais de financiamento subterrâneos, como corretores de dinheiro - até mesmo criptomoedas proibidas -, disseram as fontes à Reuters.

Outros se retiraram totalmente do mercado russo, disseram as fontes. "Você simplesmente não pode fazer negócios corretamente usando os canais oficiais", disse Wang, já que os grandes bancos agora levam meses em vez de dias para liberar pagamentos da Rússia, forçando-o a explorar canais de pagamento pouco ortodoxos ou reduzir seus negócios.

IR 'PARA A CLANDESTINIDADE'

Um gerente de um grande banco estatal que Wang usou anteriormente disse a ele que o credor estava preocupado com possíveis sanções dos EUA ao lidar com transações russas, disse o empresário.



Um banqueiro de um dos quatro grandes bancos estatais da China disse que apertou o escrutínio de negócios relacionados à Rússia para evitar o risco de sanções. "O principal motivo é evitar problemas desnecessários", disse o banqueiro, que pediu para não ser identificado.



Desde o mês passado, os bancos chineses intensificaram seu escrutínio sobre transações relacionadas à Rússia ou interromperam completamente os negócios para evitar serem alvo de sanções dos EUA, disseram as fontes.

"As transações entre a China e a Rússia passarão cada vez mais por canais subterrâneos", disse o chefe de um órgão comercial em uma província do sudeste que representa empresas chinesas com interesses russos. "Mas esses métodos trazem riscos significativos".



Fazer pagamentos em criptomoedas, proibidos na China desde 2021, pode ser a única opção, disse um banqueiro russo com sede em Moscou.

As fontes falaram sob condição de anonimato, citando a sensibilidade do tema. A Reuters não conseguiu determinar a extensão das transações que mudaram dos grandes bancos para rotas mais obscuras.



O Ministério das Relações Exteriores da China não está ciente das práticas descritas pelos empresários para organizar pagamentos ou problemas em liquidar pagamentos por meio de grandes bancos chineses, disse um porta-voz, remetendo perguntas para "as autoridades relevantes".



O Banco Popular da China e a Administração Nacional de Regulação Financeira, o regulador do setor bancário do país, não responderam aos pedidos de comentários da agência de notícias.



ADVERTÊNCIA DE SANÇÕES

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, depois de se encontrar com o principal diplomata da China, Wang Yi, por cinco horas e meia em Pequim na sexta-feira, disse ter expressado "séria preocupação" de que Pequim esteja "alimentando a brutal guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia".



Ainda assim, sua visita, que incluiu o encontro com o presidente Xi Jinping, foi a mais recente de uma série de medidas que moderaram a aspereza pública que levou as relações entre as maiores economias do mundo a mínimas históricas no ano passado.



Embora as autoridades tenham alertado que os Estados Unidos estavam prontos para tomar medidas contra as instituições financeiras chinesas que facilitam o comércio de bens com dupla aplicação civil e militar e os EUA discutiram preliminarmente sanções a alguns bancos chineses, uma autoridade dos EUA disse à Reuters na semana passada que Washington ainda não tem um plano para implementar tais medidas.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que "a China não aceita nenhuma sanção ilegal e unilateral. A cooperação comercial normal entre a China e a Rússia não está sujeita a interrupções por terceiros".

Um porta-voz do Departamento de Estado, questionado sobre as descobertas da Reuters de que os bancos chineses estavam restringindo os pagamentos da Rússia e o impacto em algumas empresas chinesas, disse que "alimentar a base industrial de defesa da Rússia não apenas ameaça a segurança ucraniana, mas ameaça a segurança europeia.



"Pequim não pode alcançar melhores relações com a Europa enquanto apoia a maior ameaça à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria", disse o porta-voz.



Blinken deixou claro às autoridades chinesas que "garantir a segurança transatlântica é um interesse central dos EUA", disse o porta-voz. "Se a China não resolver esse problema, os Estados Unidos o farão."



Quase todos os principais bancos chineses suspenderam os acordos da Rússia desde o início de março, disse um gerente de uma empresa de eletrônicos listada em Guangdong.



Alguns dos maiores credores estatais relataram quedas nos negócios relacionados à Rússia, revertendo um aumento nos ativos após a invasão russa.



Entre os quatro grandes, o China Construction Bank registrou uma queda de 14% nos ativos de sua subsidiária russa no ano passado, e no Agricultural Bank of China, uma queda de 7%, de acordo com seus últimos registros.



Em contrapartida, o Banco Industrial e Comercial da China, o maior credor do país, relatou um salto de 43% nos ativos de sua unidade russa. Banco da China (BOC), o quarto maior, não deu o detalhamento.



'CANAL PODE SER FECHADO'

Os quatro bancos não responderam a pedidos de comentários sobre seus negócios russos ou o impacto sobre as empresas chinesas.



Alguns bancos rurais no nordeste da China, ao longo da fronteira com a Rússia, ainda podem cobrar pagamentos, mas isso levou a um gargalo, com alguns empresários dizendo que estão fazendo fila há meses para abrir contas.



Uma empresa de produtos químicos e máquinas na província de Jiangsu espera há três meses para abrir uma conta no Jilin Hunchun Rural Commercial Bank, na província de Jilin, no nordeste do país, disse Liu, que trabalha na empresa e também pediu para ser identificado pelo sobrenome.



Ligações para o banco em busca de comentários ficaram sem resposta.



O BOC bloqueou um pagamento dos clientes russos de Liu desde fevereiro, e um funcionário de empréstimos bancários disse que as empresas que exportam equipamentos pesados enfrentam revisões mais rigorosas no recebimento de pagamentos, disse Liu.



O gerente da companhia listada em Guangdong disse que sua empresa abriu contas em sete bancos desde o mês passado, mas nenhum concordou em aceitar pagamentos da Rússia.



"Desistimos do mercado russo", disse o gerente. "Acabamos não recebendo mais de 10 milhões de yuans (US$ 1,4 milhão) em pagamentos do lado russo, e simplesmente desistimos. O processo de cobrança de pagamentos é extremamente chato".



Wang também está tendo segundas intenções sobre seus negócios russos. "Posso encolher gradualmente meus negócios na Rússia, pois o lento processo de coleta de dinheiro não é bom para a gestão de liquidez da empresa", disse ele. "Além do mais, você não sabe o que vai acontecer no futuro. O canal pode ser fechado completamente um dia".