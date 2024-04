Roma completa 2.777 anos de existência

Aniversário da 'cidade eterna' é comemorado por diversas personalidades

Publicado em 21/04/2024 às 10:39

Alterado em 21/04/2024 às 10:43

Diversas personalidades italianas homenagearam a cidade de Roma, que completou neste domingo (21) 2.777 anos de história.

A festa celebrada todos os anos na capital do país europeu está ligada à fundação de Roma que, segundo a lenda, teria sido protagonizada por Rômulo exatamente em 21 de abril de 753 a.C.

De acordo com vários relatos históricos, Roma surgiu depois de várias pequenas aldeias decidiram se unir para formar um novo município.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, publicou em suas redes sociais uma mensagem para recordar a histórica cidade.

"2.777 anos de história, arte, cultura e beleza. Muitas felicidades à Cidade Eterna!", escreveu a política.

O Corpo de Bombeiros da capital também dedicou um post para a ocasião, tendo definido Roma como "Majestosa, lendária, e rica em história".

Mito fundador

Como existem poucas referências históricas e documentais sobre a fundação de Roma, acabou prevalecendo a mitologia. Reza a lenda que Amúlio, irmão do rei de Alba Longa, Numitor, conseguiu dar um golpe e prender o monarca, fazendo a filha deste, Reia Silvia, casta para que o soberano não tivesse uma linha de descendência.

No entanto, Marte, deus romano da guerra, engravida Reia, que dá à luz os gêmeos Rômulo e Remo. Sabendo da existência dos bebês, Amúlio pede para que um empregado os mate, mas este, com pena, joga os dois no rio Tibre e espera que as crianças nunca mais voltem.

Mas elas são resgatadas por uma loba, que cuida dos bebês até que um casal de pastores os encontra. Tempos depois, Remo se envolve em uma briga com vizinhos e acaba preso. Quando Rômulo salva o irmão, descobre sobre sua história e consegue matar Amúlio e salvar Numitor.

Como agradecimento, o avô dos jovens permite que os dois fundem uma cidade às margens do Tibre. Depois de conflitos sobre quem governaria o novo reino, Rômulo acaba matando seu irmão e criando Roma.

A escultura que retrata os irmãos sendo amamentados pela loba, a "Lupa Capitolina", é um dos ícones da capital da Itália e fica em frente à sede da Prefeitura. (com Ansa)