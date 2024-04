Tropas israelenses atacam campo de refugiados na Cisjordânia

Publicado em 21/04/2024 às 09:30

Alterado em 21/04/2024 às 09:30

Forças israelenses combateram neste sábado (20), pelo segundo dia seguido, militantes palestinos na Cisjordânia ocupada, em ofensiva que já deixou pelo menos dois mortos, informou o Ministério da Saúde palestino, em escalada concomitante aos confrontos que ocorrem na Faixa de Gaza.

As forças israelenses lançaram o ataque na região de Nur Shams, perto da cidade palestina de Tulkarm, na sexta-feira (19). O setor militar israelense disse que vários militantes morreram e outros foram presos, e pelo menos quatro soldados ficaram feridos na troca de tiros.

As Brigadas Tulkarm, que incluem militantes de várias facções palestinas, informaram que seus soldados ainda estão trocando tiros com as forças israelenses. Pelo menos três drones foram vistos sobrevoando Nur Shams, onde veículos militares israelenses se concentravam e rajadas de tiro podiam ser ouvidas.

Na Faixa de Gaza, ataques de Israel atingiram a cidade de Rafah, no sul do enclave, onde mais de 1 milhão de palestinos estão se abrigando, e também na cidade central de Al-Nuseirat, onde pelo menos cinco casas foram destruídas.

Fontes de saúde e a imprensa do Hamas informaram que Al-Jabalia, no norte da faixa, também foi atingida.

Os militares israelenses disseram que suas tropas estão realizando operações no centro da Faixa de Gaza, onde entraram em confronto com combatentes palestinos. No total, os ataques de Israel no enclave mataram 37 e feriram 68 palestinos nas últimas 24 horas, de acordo com autoridades de saúde locais. (com Reuters)