Novo ataque russo deixa mortos e feridos na Ucrânia

Publicado em 17/04/2024 às 11:00

Alterado em 17/04/2024 às 11:00

O Exército russo lançou na manhã desta quarta-feira (17) três ataques com mísseis perto do centro de Chernihiv, no norte da Ucrânia, deixando ao menos 14 civis mortos e mais de 60 feridos, incluindo três crianças.

O número das vítimas, porém, ainda é incerto, segundo balanço provisório fornecido pelo gabinete presidencial, citando pela imprensa local.

O bombardeio destruiu um prédio de oito andares, quatro apartamentos, um hospital, uma escola e vários carros. As autoridades acreditam que pode haver mais pessoas sob os escombros.

"Em Chernihiv, as operações de resgate continuam após um ataque com mísseis russos.

Pessoas estão presas sob os escombros.

Minhas condolências às famílias e amigos", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram.

Segundo ele, "isto não teria acontecido se a Ucrânia tivesse recebido equipamento de defesa aérea suficiente e se a determinação do mundo em combater o terrorismo russo tivesse sido suficiente". "O apoio é importante".

Mais cedo, drones da inteligência militar ucraniana atacaram a fábrica de aviões Gorbunov em Kazan, no Tartaristão, no leste da Rússia, onde os bombardeios estratégicos Tu-22M e Tu-160M são produzidos e reparados.

A informação foi divulgada pela RBC-Ucrânia, citando fontes de serviços especiais, que relataram explosões dentro do perímetro da fábrica imediatamente após o soar das sirenes de alarme. A empresa foi totalmente evacuada.

De acordo com a Rosaviatsia, agência federal para o transporte aéreo da Rússia, as chegadas e partidas foram suspensas nos aeroportos de Kazan, Nizhnyokamsk e Nizhny Novgorod.

Além disso, explosões e incêndios foram registrados no aeroporto militar russo de Dzhankov, na Crimeia, anexada unilateralmente por Moscou há 10 anos.

O grupo de monitoramento Crimean Wind relatou que durante a noite ocorreram explosões e grandes incêndios dentro e perto do aeroporto.

Segundo moradores, as explosões ocorreram antes do anúncio do alerta de ataque aéreo. "O satélite VIIRS/Suomi NPP registrou seis focos de incêndios poderosos no aeroporto militar russo Dzhankoya. O horário de recuperação foi 3h41, horário de Moscou", acrescenta a publicação. (com Ansa)