Trump, na Pensilvânia, ataca juiz quando se aproxima primeiro julgamento criminal

...

Publicado em 15/04/2024 às 07:33

Alterado em 15/04/2024 às 07:35

Donald Trump voltou a criticar o juiz que supervisiona o seu primeiro julgamento criminal durante um comício na Pensilvânia nesse sábado, comentários que antecipam uma crise de várias semanas à frente, enquanto o ex-presidente se prepara para o tribunal.



Trump deve estar em Manhattan nesta segunda-feira (15) para o início do julgamento sobre o caso envolvendo pagamentos em dinheiro à atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria tido relações sexuais, para que ela não o denunciasse.



O ex-presidente atacou frequentemente o juiz Juan Merchan e o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, no passado, acusando ambos de exibir preconceito político contra ele.

Merchan emitiu no final de março uma ordem de mordaça impedindo Trump de fazer declarações públicas sobre testemunhas e seus potenciais depoimentos, e também sobre promotores, funcionários do tribunal e seus familiares, se essas declarações forem destinadas a interferir no caso.



Em 1º de abril, Merchan estendeu essa ordem de mordaça para incluir membros de sua própria família, depois que o ex-presidente menosprezou sua filha (do juíz), que dirige uma agência de marketing digital que trabalha com candidatos democratas e organizações sem fins lucrativos.

"Tenho um juiz torto. Isso nunca aconteceu antes, você sabe disso, certo?" Trump disse a apoiadores na noite desse sábado, em Schnecksville, Pensilvânia, um subúrbio de Allentown.

"Totalmente amordaçado diante de um juiz altamente conflituoso e corrupto, que sofre de TDS. Alguém sabe o que é TDS? Correto. Síndrome do Desarranjo de Trump."



Durante o discurso, Trump fez uma breve referência ao recente ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel, dizendo que isso nunca teria acontecido sob sua vigilância.

"Eles estão sob ataque agora", disse Trump. "Isso porque a gente mostra uma fraqueza muito grande. Isso não aconteceria, a fraqueza que mostramos é inacreditável, e não teria acontecido se estivéssemos no cargo."



A visita de Trump à Pensilvânia, que também incluiu uma arrecadação de fundos, tem sido acompanhada de perto pelo presidente Joe Biden, que fará três paradas no estado na próxima semana, falando primeiro em sua cidade natal, Scranton, sobre seu esforço para reformar o código tributário dos EUA.

Com 19 votos eleitorais - uma das maiores contagens entre todos os 50 estados - e eleitores que oscilam entre democratas apoiadores como Biden e republicanos como Trump, a Pensilvânia é um dos principais prêmios da eleição presidencial de 2024 e provavelmente verá muito mais visitas nos próximos meses.



Biden venceu a Pensilvânia em 2020 por menos de 1,5%, ou cerca de 80.000 votos, depois que Trump venceu Hillary Clinton por menos de 45.000 votos em 2016. As pesquisas de opinião estaduais feitas em março mostram Biden com uma vantagem de 10 pontos percentuais para Trump, mostra o site de dados eleitorais FiveThirtyEight.



Os democratas apostam em uma forte participação na Filadélfia e seus subúrbios vizinhos, uma região que responde por 33% de todos os registros de votos, para compensar as perdas em grande parte do resto do estado. Trump e os republicanos estão procurando aumentar as enormes margens em condados menos populosos e majoritariamente brancos para compensar os votos urbanos.



Biden, que esteve na Pensilvânia quatro vezes até agora este ano, também viajará para a área de Pittsburgh e Filadélfia durante três dias, disse a Casa Branca na sexta-feira (12).



O comício de sábado de Trump, no Schnecksville Fire Hall, teve como alvo o Lehigh Valley, uma mistura de cidades do Cinturão da Ferrugem, subúrbios e cidades rurais. Ele inclui o condado de Northampton, um dos dois condados que Biden virou em 2020, que tem sido um termômetro confiável de sucesso em todo o estado.



"Se você ganhar o condado de Northampton, é provável que você ganhe o estado. É um local importante", disse Chris Borick, professor de ciência política da Universidade Muhlenberg da Pensilvânia, sobre o comício de Trump.



O ex-presidente participou de uma arrecadação de fundos antes de seu comício no condado de Bucks, outra região mais importante que Biden venceu por pouco em 2020. O evento foi organizado por Jim Worthington, um rico dono de academia que pressionou Trump a parar de criticar o voto por correspondência.



TRUMP ENDOSSA MCCORMICK

A Pensilvânia é um lugar amplo e politicamente complexo, onde os eleitores historicamente têm candidatos consensuais em todo o estado, uma história que pode afetar a corrida ao Senado dos EUA, acompanhada de perto.



O democrata Bob Casey enfrentará o republicano Dave McCormick, um rico ex-executivo de fundos de hedge, uma das poucas disputas em 2024 que decidirão quem controla o Senado.



Durante seu comício na noite de sábado, Trump ofereceu seu endosso a McCormick, embora os dois homens tenham tido uma relação complexa em alguns momentos no passado.



"Ele abriu mão de muita coisa para fazer isso, e eu vou te dizer o que, ele é o candidato do Partido Republicano", disse Trump.



A população da Pensilvânia ultrapassou 13 milhões em 2021, mas diminuiu nos dois anos seguintes, terminando em 12,96 milhões de pessoas no ano passado. As quedas desde 2020 vieram de condados em que Biden venceu, de acordo com uma análise de Franklin & Marshall College.



Os democratas continuam a perder sua vantagem de registro de voto no estado, à medida que enfrentam deserções de eleitores rurais e de colarinho azul, que estão se juntando aos republicanos ou se registrando como não afiliados, de acordo com dados de eleitores estaduais.



Em 2020, os democratas detinham uma vantagem de cerca de 700.000 eleitores registrados, mas isso diminuiu para 400.000 este ano, à medida que os eleitores democratas mudaram para não afiliados.



As deserções se devem a eleitores que apoiaram candidatos republicanos, mas nunca se preocuparam em mudar seu status partidário até agora, acreditam alguns analistas políticos. (com Reuters)