Sirenes soam em Israel após Irã lançar ataque de retaliação

...

Publicado em 13/04/2024 às 20:29

Alterado em 13/04/2024 às 21:34

Iranianos comemoram em uma rua, após o ataque do IRGC a Israel, em Teerã, Irã Foto: Majid Asgaripour/WANA (Agência de Notícias da Ásia Ocidental)

O Irã lançou um enxame de drones explosivos e disparou mísseis contra Israel na noite deste sábado (13), no seu primeiro ataque direto ao território israelita, arriscando uma grande escalada, enquanto os Estados Unidos prometeram um apoio "firme" a Israel.



Sirenes soaram e jornalistas da Reuters em Israel disseram ter ouvido fortes batidas e estrondos distantes do que a mídia local chamou de interceptações aéreas de drones explosivos. O serviço de ambulância informou que um menino de 10 anos ficou gravemente ferido.

Os militares de Israel disseram que mais de 100 drones foram lançados do Irã, com fontes de segurança no Iraque e na Jordânia relatando terem visto dezenas sobrevoando, e autoridades dos EUA dizendo que os militares dos EUA derrubaram alguns.



A TV israelense Channel 12 citou uma autoridade israelense não identificada dizendo que haveria uma "resposta significativa" ao ataque.



A agência de notícias estatal iraniana citou uma fonte dizendo que seus militares também lançaram uma onda de mísseis balísticos. Os militares israelenses também disseram que mísseis foram disparados, mas não houve relato imediato desses ataques em Israel.

O Irã prometeu retaliação pelo que chamou de ataque israelense a seu consulado em Damasco em 1º de abril, que matou sete oficiais da Guarda, incluindo dois comandantes seniores, e disse que seu ataque foi uma punição por "crimes israelenses". Israel não confirmou nem negou a responsabilidade pelo ataque ao consulado.



"Se o regime israelense cometer outro erro, a resposta do Irã será consideravelmente mais severa", disse a missão iraniana nas Nações Unidas, alertando os EUA para "ficarem longe". No entanto, também disse que o Irã agora "considerou o assunto concluído".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que nessa sexta-feira havia alertado o Irã contra um ataque, interrompeu uma visita a seu estado natal, Delaware, para se encontrar com conselheiros de segurança nacional na Sala de Situação da Casa Branca, disse uma autoridade. Ele prometeu ficar ao lado de Israel.



A guerra de Gaza entre Israel e o Hamas, agora em seu sétimo mês, aumentou as tensões na região, se espalhando para frentes com o Líbano e a Síria e atraindo fogo de longo alcance contra alvos israelenses de tão longe quanto Iêmen e Iraque.



A empresa britânica de segurança marítima Ambrey disse em um comunicado que drones também teriam sido lançados contra Israel pelo grupo houthi do Iêmen, alinhado ao Irã.



Esses confrontos agora ameaçam se transformar em um conflito aberto direto que opõe o Irã e seus aliados regionais contra Israel e seu principal apoiador, os Estados Unidos, com o poder regional Egito pedindo "máxima contenção".



Embora Israel e Irã tenham sido inimigos ferrenhos por décadas, sua longa disputa se desenrolou principalmente por meio de procuradores ou visando as forças um do outro que operam em países terceiros.



Aviões de guerra americanos e britânicos estavam envolvidos no abate de alguns drones com destino a Israel sobre a área de fronteira Iraque-Síria, informou o Canal 12. Três autoridades dos EUA disseram que os militares dos EUA derrubaram aviões drones, sem dizer quantos.



ESCALADA

"Esta é uma escalada grave e perigosa. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão no mais alto nível de prontidão antes deste ataque em grande escala do Irã", disse o porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cujo jato oficial decolou logo após o início do ataque, convocou o gabinete de guerra em um quartel-general militar em Tel Aviv, informou seu gabinete.



O exército israelense disse que as sirenes soariam em qualquer área ameaçada e que suas defesas estavam prontas para lidar com os drones, que disseram ser "explosivos".



"Estamos acostumados a ter cerca de 20 segundos para chegar aos abrigos quando os mísseis entram. Aqui, o aviso chega horas antes do tempo. Isso naturalmente aumenta o nível de ansiedade entre o público israelense", disse Nir Dvori, correspondente do Canal 12, nas redes sociais.



Os militares israelenses disseram aos moradores das Colinas de Golã, ocupadas por Israel, que ficassem perto de abrigos antibombas, colocando a área de prontidão para possíveis impactos de ataques de drones.



Israel e Líbano disseram que estavam fechando seu espaço aéreo. A Jordânia, que fica entre o Irã e Israel, preparou defesas aéreas para interceptar qualquer drone ou míssil que violasse seu território, disseram duas fontes de segurança regional.



Moradores de várias cidades jordanianas disseram ter ouvido forte atividade aérea.



A Síria, aliada do Irã, disse que está colocando seus sistemas de defesa terra-ar ao redor da capital e das principais bases em alerta máximo, disseram fontes do exército local.



CONDENAÇÃO

União Europeia, Reino Unido, França, México, República Tcheca, Dinamarca, Noruega e Holanda condenaram o ataque do Irã.



Israel se prepara para uma resposta iraniana ao ataque ao consulado de Damasco desde a semana passada, quando o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que Israel "deve ser punido e será" por uma operação que chamou de equivalente a uma em solo iraniano.



Biden disse nessa sexta-feira que sua única mensagem ao Irã era "Não faça", mas acrescentou que "estamos dedicados à defesa de Israel".



Principal aliado do Irã na região, o grupo xiita libanês Hezbollah, que troca tiros com Israel desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro, disse na manhã deste domingo (horário local) que disparou foguetes contra uma base israelense.



Mais cedo, neste sábado, a agência de notícias estatal iraniana IRNA informou que um helicóptero da Guarda havia embarcado e levado para águas iranianas o MSC Aries, de bandeira portuguesa.



A MSC, que opera o Aries, confirmou que o Irã apreendeu o navio e disse que está trabalhando "com as autoridades relevantes" para seu retorno seguro e o bem-estar de seus 25 tripulantes.



A MSC aluga o Aries da Gortal Shipping, uma afiliada da Zodiac Maritime, disse a Zodiac em um comunicado, acrescentando que a MSC é responsável por todas as atividades da embarcação. Zodiac é parcialmente propriedade do empresário israelense Eyal Ofer.



O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, acusou o Irã de pirataria.