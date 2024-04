Peter Higgs, ganhador do Prêmio Nobel, morre aos 94 anos

Pesquisador é reconhecido pelo chamado Bóson de Higgs

Publicado em 09/04/2024 às 16:47

Alterado em 09/04/2024 às 22:39

O cientista britânico Peter Higgs, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2013, morreu aos 94 anos.

De acordo com a Universidade de Edimburgo, o pesquisador faleceu de forma pacífica em sua residência depois de uma "curta enfermidade".

Higgs foi reconhecido com o Nobel de Física, que ele compartilhou com o belga François Englert, por ter descoberto uma partícula que torna possível a existência de tudo e de todos.

O físico mostrou como o chamado bóson de Higgs ajudou a unir o universo ao dar massa às partículas.

A teoria, que começou nos anos 1960, foi comprovada em 2012 por físicos que trabalhavam no Grande Colisor de Hádrons no Cern, na Suíça. Natural de Newcastle, Higgs deixa dois filhos e dois netos. (com Ansa)