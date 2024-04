Milei propõe venda de presídios e privatização

Objetivo é construir novos cárceres afastados de centros urbanos

Publicado em 08/04/2024 às 17:05

Alterado em 08/04/2024 às 17:05

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou uma série de medidas de seu governo para reformar o sistema penitenciário.

Entre elas está a intenção de vender prisões para empresas imobiliárias, para que, em troca, construam novas unidades penitenciárias em locais distantes dos centros urbanos.

Segundo o líder ultraliberal afirmou em entrevista à CNN, as novas prisões, seguindo um modelo de privatização inspirado no dos Estados Unidos, serão "de melhor qualidade, maior segurança e sem gastar dinheiro".

"Há prisões que foram projetadas em um certo momento histórico, mas o crescimento da população fez com que ficassem em uma área urbanizada. Então, o que pretendemos fazer? Vender essas prisões a empresas do setor imobiliário, pedindo que financiem a construção de outras novas, longe das cidades", explicou Milei. (com Ansa)