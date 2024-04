México anuncia suspensão das relações diplomáticas com o Equador após invasão da sua embaixada

Publicado em 06/04/2024 às 09:29

Alterado em 06/04/2024 às 09:30

O governo do México anunciou nessa sexta-feira (5) a suspensão das relações diplomáticas com o Equador após a entrada de forças policiais equatorianas na embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas.



A infração ocorreu depois que o México concedeu asilo político ao ex-vice-presidente Jorge David Glas Espinel, que foi condenado duas vezes por acusações de corrupção no seu país e tem permanecido na embaixada mexicana desde o final do ano passado.



"Acabei de ser informado por Alicia Bárcena, nossa secretária de Relações Exteriores, que policiais do Equador entraram pela força em nossa embaixada e levaram preso o ex-vice-presidente desse país que se encontrava refugiado e requerendo asilo pela perseguição e o assédio que enfrenta", disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

"Trata-se de uma violação flagrante do direito internacional e da soberania do México, pelo que instruí a nossa chanceler que emita um comunicado sobre este fato autoritário, proceda de forma legal e de imediato declare a suspensão de relações diplomáticas com o governo do Equador", escreveu Obrador no Twitter.

Por sua vez, o embaixador interino e encarregado de negócios da embaixada mexicana, Roberto Canseco, declarou que ele tentou impedir fisicamente as forças de segurança de entrar na missão diplomática, mas eles usaram a força e o empurraram para o chão, "invadindo como delinquentes".



O ex-vice-presidente Glas, do Equador, chegou à embaixada mexicana em dezembro passado e pediu proteção, tendo acesso como convidado. O governo do Equador pediu mais tarde ao México para entrar na embaixada e prender Glas, mas a polícia teve o acesso recusado. (com Sputnik Brasil)