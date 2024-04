Macron diz não ter dúvidas de que Rússia tem Olimpíadas como alvo

Publicado em 04/04/2024 às 10:48

Alterado em 04/04/2024 às 10:52

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que não tem dúvidas de que a Rússia tentará atingir os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, principalmente em termos de desinformação.

O mandatário participou nesta quinta-feira (4) da inauguração do Cento Aquático Olímpico de Saint-Denis, no norte da capital francesa, e foi perguntado sobre as chances de Moscou afetar de alguma forma o megaevento esportivo.

"Não tenho nenhuma dúvida, particularmente em termos de informação. Moscou alimenta todos os dias a tese de que não conseguiremos fazer isto ou aquilo, então devemos permanecer firmes", comentou Macron.

Rússia e Belarus foram proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) de participar da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris em função da guerra na Ucrânia. Os competidores entrarão no evento sob uma bandeira especial e designados como "atletas individuais neutros".

A capital francesa deverá receber ao menos 10 milhões de turistas entre julho e setembro, período em que a nação sediará as Olimpíadas e as Paralimpíadas.

O complexo esportivo inaugurado em Paris acolherá as competições de nado sincronizado, saltos ornamentais e polo aquático. Em fevereiro, o país também entregou a Arena Porte de la Chapelle, nova instalação que receberá partidas de badminton e provas da ginástica rítmica. (com Ansa)