Anestesia geral: Netanyahu passará por cirurgia de emergência neste domingo

Publicado em 31/03/2024 às 12:06

Alterado em 31/03/2024 às 12:08

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, será submetido neste domingo (31) a uma cirurgia de hérnia, anunciou seu gabinete.



Segundo comunicado, o procedimento cirúrgico será realizada sob a aplicação de anestesia geral. Até o momento, não há informações sobre os motivos da operação nem sobre o afastamento prolongado de Netanyahu.



Ainda de acordo com a nota, o ministro da Justiça, Yariv Levin, que tem cargo de vice-premiê, assumirá as funções de Netanyahu, enquanto ele se recupera. (com Ansa)