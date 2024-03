Confrontos em eleições na Turquia deixam morto e feridos

Publicado em 31/03/2024 às 09:05

A Turquia realiza eleições municipais em ao menos 81 províncias neste domingo (31), em uma disputa que servirá como teste para governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, cujo objetivo é recuperar cidades que perdeu em 2019, incluindo o "tesouro nacional" do país, Istambul.



As primeiras seções foram abertas no leste do país às 7h (hora local), enquanto no oeste e em grandes cidades, como Ancara e Istambul, as operações começaram uma hora depois.



Em meio ao processo eleitoral, confrontos foram registrados próximo da cidade de maioria curda de Diyarbakir, no sudeste, provocando ao menos um morto e outras 12 pessoas feridas.



O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde da Turquia.



"Eclodiram lutas entre dois grupos no domingo durante a votação", nas quais também foram utilizadas armas de fogo.



Aos 70 anos, Erdogan colocou toda a sua estatura de estadista na sua campanha eleitoral, avançando no país de 85 milhões de habitantes juntamente com os candidatos do seu partido conservador AK (AKP) (com Ansa)