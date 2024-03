ONU alerta para situação 'catastrófica' no Haiti

País vive intensa crise de segurança

Publicado em 29/03/2024 às 12:16

População do Haiti vive em meio a fogo cruzado e com fome Foto: reprodução

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que a situação atual no Haiti, que vive uma intensa crise de segurança, é “catastrófica”. Ele fez um apelo à comunidade internacional para fazer mais para devolver esperança aos haitianos.

Em uma mensagem em vídeo, o oficial destacou que "a corrupção, a impunidade e uma governança quase inexistente, exacerbadas pelos crescentes níveis de violência de gangues, têm minado o Estado de Direito e levado as instituições estatais haitianas à beira do colapso".

Ao enfatizar a ação implacável dos grupos armados e seu uso indiscriminado de violência sexual contra mulheres, crianças e vítimas de sequestro, Turk indicou que "abordar a insegurança deve ser a mais alta prioridade para proteger a população e prevenir mais sofrimento humano".

"É chocante que, apesar da terrível situação no terreno, as armas continuem a entrar no Haiti", disse, exigindo "uma implementação mais eficaz do embargo sobre essas armas".

O alto comissário também expressou "a necessidade urgente de implantação de uma missão para ajudar a polícia nacional a conter a violência".

No entanto, ele advertiu que "o simples fortalecimento da segurança não levará a uma solução duradoura”: “São necessárias políticas simultâneas voltadas para o restabelecimento do Estado de Direito". (com Ansa)