Papa rezará por excluídos e 'Cristos' humilhados em Via Sacra

...

Publicado em 29/03/2024 às 10:28

Alterado em 29/03/2024 às 10:29

Papa durante Via Sacra no Coliseu (arquivo) Foto: Vaticano

O papa Francisco rezará por todos aqueles que sofrem com a guerra, pelos "muitos Cristos" vítimas da arrogância, pelas mulheres abandonadas e "idosos e bebês descartados", durante a Via Sacra no Coliseu, em Roma, na noite desta sexta-feira (29).

A informação consta nas meditações escritas pelo Pontífice e divulgadas pela Santa Sé.

Segundo o comunicado, os textos do argentino vão ter um caráter "meditativo" "É possível ver Jesus crucificado hoje em Cristos humilhados pela arrogância e pela injustiça, por ganhos injustos obtidos às custas dos outros sob a indiferença geral", destaca Francisco.

"Agora entendo a sua insistência em se identificar com os necessitados: você estava preso; você, um estrangeiro, levado para fora da cidade para ser crucificado; você estava nu, despido de suas vestes; você, doente e ferido; você, com sede no cruzado e faminto de amor. Deixa-me ver-te em quem sofre e deixa-me ver em ti quem sofre, porque tu estás aí, em quem está despojado de dignidade", diz a oração.

Jorge Bergoglio também rezará pelos ofendidos nas redes sociais. "Jesus, muitos acompanham o espetáculo bárbaro de sua execução e, sem conhecer você nem a verdade, emitem julgamentos e condenações, cobrindo-o de infâmia e desprezo".

"Também acontece hoje, Senhor, e nem sequer é necessária uma procissão macabra: basta um teclado para insultar e publicar frases", destaca ele.

Na sexta estação ("Jesus recebe consolo de Verônica, que enxuga o rosto"), o Papa lembra que "enquanto muitos gritam e julgam, uma mulher abre caminho no meio da multidão e simpatiza.

"Ela vai contra a corrente: sozinha, com a coragem da compaixão, ela se arrisca por amor, ela encontra uma maneira de passar entre os soldados só para te dar o conforto de uma carícia no rosto. Seu gesto vai entrar para a história e é um gesto de consolação", acrescenta.

Segundo o líder da Igreja Católica, "as mulheres do Calvário não têm voz, mas se fazem sentir". "Ajude-nos a reconhecer a grandeza das mulheres, daquelas que na Páscoa foram fiéis e próximas de você, mas que ainda hoje são rejeitadas, sofrendo ultrajes e violências", enfatiza.

"Jesus, as mulheres que você encontra batem no peito e lamentam por você. Elas não lamentam por si mesmas, mas choram por você, choram pelo mal e pelo pecado do mundo", diz a oração do Papa na oitava estação ("Jesus encontra as mulheres de Jerusalém").

Além disso, o Santo Padre lembrará da necessidade de reconhecer e amar os não nascidos e as crianças abandonadas, os tantos jovens que esperam que alguém ouça o seu grito de dor, os idosos descartados, os detidos e os que estão sozinhos, os povos mais explorados e esquecidos".

"Que esta oração de intercessão chegue às irmãs e aos irmãos que em muitas partes do mundo sofrem perseguições por causa do teu nome; aqueles que sofrem o drama da guerra e que, encontrando força em Ti, carregam pesadas cruzes", afirma Francisco na oração final da Via Sacra.

A Via Sacra no Coliseu de Roma tem início previsto para 21h15 (horário local). As reflexões propostas são, geralmente, pedidas pelo Papa a autores ou grupos de pessoas que partilham a sua própria experiência de sofrimento. (com Ansa)