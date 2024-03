O câncer da princesa Kate: futura rainha da Inglaterra anuncia doença em rede nacional e comove o planeta

...

Publicado em 22/03/2024 às 16:13

Alterado em 22/03/2024 às 17:56

A princesa de Gales, Kate Middleton, revelou nesta sexta-feira (22) que está lutando contra um câncer.

A informação foi confirmada pela própria esposa de William em um vídeo publicado nas redes sociais, mas somente depois de uma "tempestade midiática" sobre seu estado de saúde.

Middleton, de 42 anos, comentou que a notícia foi um "grande choque" e veio depois de "alguns meses incrivelmente difíceis". Vale destacar que a princesa passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro e está há meses sem aparecer em público.

Segundo a princesa, o câncer foi descoberto através de alguns exames depois da operação.

Os detalhes sobre o problema de saúde não foram informados, mas o Palácio de Kensington afirmou que está confiante em sua total recuperação.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

"Estou bem e cada dia mais forte", disse Middleton, que está passando por um ciclo preventivo de quimioterapia desde o final de fevereiro.

O vídeo foi divulgado para quebrar o silêncio e conter a propagação de rumores e teorias da conspiração sobre ela e sua saúde.

O Rei Charles III, que também enfrenta um câncer, em um comunicado oficial se disse “muito orgulhoso de Catherine por sua coragem” ao revelar o diagnóstico.

Em um comunicado, a Casa Branca expressou proximidade à princesa de Gales ao afirmar que seus pensamentos estão com a britânica. (com Ansa)

O pronunciamento

“Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica.

Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e, na ocasião, pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, exames após a operação notaram que havia câncer.

Minha equipe médica aconselhou-me a me submeter a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento. Isso foi um grande choque. Eu e o (príncipe) William estamos fazendo tudo que podemos para gerenciar isso de forma privada pelo bem da nossa família. Como vocês imaginam, isso leva tempo. Eu precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar meu tratamento, mas, ainda mais importante, levou tempo para explicarmos para George, Charlotte e Louis (os filhos), de uma forma apropriada para eles, e garantir a eles que eu vou estar bem.

Como eu disse a eles, eu estou bem. Estou ficando mais forte me focando em coisas que vão me ajudar a me curar, na minha mente, no meu corpo e no meu espírito.



Ter William ao meu lado foi uma forma de me confortar, assim como o amor, apoio e bondade que tantos de vocês mostraram. Isso significa muito para nós.

Esperamos que você entenda que como uma família precisamos de espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Meu trabalho sempre me deu felicidade, e quero voltar assim que eu puder. Mas, agora, eu preciso me concentrar em me recuperar plenamente.

Neste momento, penso em todos cujas vidas foram afetadas pelo câncer. Em todos que encaram essa doença, de qualquer forma, não percam esperança nem fé. Vocês não estão sós”.