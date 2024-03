Guerra em Gaza é feita por 'dois irresponsáveis', diz Papa

Francisco afirmou que todos os conflitos acabam em acordo

Publicado em 09/03/2024 às 13:55

Alterado em 10/03/2024 às 10:37

O papa Francisco afirmou que a guerra na Faixa de Gaza é protagonizada por "dois irresponsáveis", em referência velada ao grupo fundamentalista Hamas e a Israel.

A declaração foi dada em entrevista à emissora estatal suíça RSI, prevista para ir ao ar em 20 de março, mas que já teve alguns trechos divulgados neste sábado (9).

"Todos os dias, às 7h da noite, telefono para a paróquia de Gaza. 600 pessoas vivem ali e contam o que veem. É uma guerra, e a guerra é feita por dois, não por um. Os irresponsáveis são esses dois que fazem a guerra", disse o líder da Igreja Católica.

"E não tem apenas a guerra militar, tem a guerra de guerrilha, digamos assim, do Hamas, um movimento que não é um exército. É uma coisa horrível", acrescentou o Papa.

Ao ser questionado se ele ainda tem esperança de uma solução negociada para o conflito, Francisco respondeu: "Olhemos para a história, todas as guerras que vivemos terminaram com um acordo".

A disputa na Faixa de Gaza foi deflagrada em 7 de outubro, quando atentados do Hamas deixaram cerca de 1,2 mil mortos em Israel.

As autoridades do enclave palestino, por sua vez, afirmam que os ataques israelenses já mataram 30.960 pessoas. (com Ansa)