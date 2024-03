Papa celebrará missa da Quinta-Feira Santa em prisão feminina

Francisco presidirá rito de lava-pés no próximo dia 28 de março

Publicado em 06/03/2024 às 13:00

O papa Francisco celebrará a missa "in Coena Domini", que marca a Quinta-Feira Santa para os católicos, em um presídio feminino em Roma, informou a Sala de Imprensa do Vaticano nesta quarta-feira (6).

Em nota, a Santa Sé destacou que o tradicional rito católico de lava-pés será realizado no dia 28 de março, às 16h (horário local), no presídio feminino de Rebibbia, na capital da Itália.

"O Santo Padre irá, em particular, ao Presídio Feminino de Rebibbia, em Roma, para celebrar a missa 'in Coena Domini' e encontrar-se com as reclusas e os operadores da instalação", diz o texto.

Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco sempre preferiu fazer o rito de lava-pés fora do Vaticano, em prisões e abrigos de refugiados, mas isso não se repetiu no período da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, a Santa Sé já havia divulgado o calendário das celebrações litúrgicas que o Pontífice vai presidir na Semana Santa e Páscoa, que neste ano acontece entre 24 e 31 de março.

No Domingo de Ramos, no dia 24, Francisco celebrará a missa que dá início à "Semana Maior" do calendário católico, na Praça São Pedro, às 10h (horário local).

Já na Quinta-feira Santa (28), o Papa preside na Basílica do Vaticano à Missa Crismal, que conta com a presença de patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros, às 9h30.

Por sua vez, a Sexta-feira Santa terá duas cerimônias: a celebração da Paixão de Cristo, na Basílica do Vaticano, às 17h; e a tradicional Via-Sacra no Coliseu de Roma, a partir das 21h15.

A Vigília Pascal será na Basílica de São Pedro, às 19h30, no sábado (30), enquanto que o Domingo de Páscoa (31) contará com a missa na Praça São Pedro, às 10h, seguida da Bênção "urbi et orbi" ("À cidade [de Roma] e ao mundo"), ao meio-dia. (com Ansa)