UE multa Apple em 1,8 bi de euros por abuso de poder dominante

Empresa insinuou que o bloco favorece o Spotify

Publicado em 04/03/2024 às 11:13

Alterado em 04/03/2024 às 11:13

Apple é uma das maiores empresas do mundo Josh Edelson / AFP

O poder Executivo da União Europeia multou a Apple em 1,8 bilhão de euros (R$ 9,7 bilhões) por abuso de poder dominante no mercado de streaming musical.

A sanção é fruto de uma denúncia do aplicativo Spotify, da Suécia, país integrante da UE.

Segundo a Comissão Europeia, a Apple praticou "condições comerciais desleais" ao impedir desenvolvedores de plataformas de streaming musical de informar os usuários de iPhone e iPad sobre serviços alternativos e mais econômicos que o da gigante americana.

Em nota, a Apple afirma que o Executivo europeu não encontrou "provas credíveis" de prejuízos aos consumidores e diz que a decisão "ignora a realidade de um mercado próspero, competitivo e em rápido crescimento, além de insinuar um favorecimento de Bruxelas ao Spotify.

"O principal apoiador dessa decisão, e o maior beneficiário, é o Spotify, empresa com sede em Estocolmo, na Suécia. O Spotify é o maior aplicativo de streaming musical no mundo e encontrou a Comissão Europeia mais de 65 vezes durante a investigação", diz a multinacional dos EUA. (com Ansa)