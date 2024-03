Funeral de Alexei Navalny, opositor de Putin, reúne multidão em Moscou

Publicado em 01/03/2024 às 10:04

Alterado em 01/03/2024 às 13:52

Caixão com corpo de Navalny foi recebido com aplausos Foto reproduzida pela Ansa

O funeral do ativista Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin, morto no último dia 16 de fevereiro, reuniu uma multidão em Moscou nesta sexta-feira (1º).

A cerimônia aconteceu em uma igreja na capital da Rússia e foi transmitida ao vivo por uma equipe da

Fundação Anticorrupção, tendo em vista que a imprensa oficial não destacou o acontecimento.

Segundo a equipe de Navalny, entre 2 e 3 mil cidadãos estiveram no local para se despedir do ativista, cujo caixão foi recebido com aplausos e gritos de "Navalny, Navalny".



Dezenas de veículos e caminhões de policiais do choque ficaram estacionados nas áreas próximas do funeral. Um jornalista da agência francesa AFP relatou ter visto agentes usando capacetes e carregando bomba de gás lacrimogêneo patrulhando a área, incluindo em estações de metrô próximas.



Além de apoiadores, o último adeus também contou com a presença de embaixadores europeus, como o diplomata francês em Moscou, Pierre Lévy, e do encarregado de negócios italiano Pietro Sferra Carini.

Inclusive, a mídia ocidental relatou que a embaixadora dos Estados Unidos na Rússia, Lynne Tracy, compareceu ao funeral.



A União Europeia também chegou a informar que enviou uma delegação. No entanto, embaixadores e diplomatas ocidentais não foram autorizados a entrar na igreja.



No final da cerimônia, quando o carro funerário se dirigia ao cemitério Borisovskoye, que fica a cerca de 30 minutos a pé da Igreja do ícone da Mãe de Deus, o encarregado de negócios italiano Pietro Sferra Carini conseguiu atirar uma flor vermelha no veículo.



Durante o funeral, o Kremlin fez um alerta contra qualquer protesto "não autorizado". "Qualquer manifestação não autorizada será uma violação da lei. Consequentemente, aqueles que nela participarem serão responsabilizados de acordo com a lei em vigor", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias Tass.



Em um telefonema com jornalistas, Peskov ressaltou que "o Kremlin não tem nada a dizer à família de Navalny no dia do seu funeral".



O advogado, que tinha 47 anos, morreu em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico. As autoridades do país afirmam que Navalny passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido.



Para o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, Putin "tentou silenciar" a oposição, mas "o mundo está a observar" Moscou e o funeral em andamento de Navalny.



De acordo com o porta-voz do Serviço de Ação Externa da UE, Peter Stano, "há vários indícios da atuação do Kremlin relativamente à violação dos direitos humanos, basta olhar para a repressão implementada após a morte" do opositor.



Apesar das acusações, o governo russo negou o envolvimento do Estado em sua morte. (com Ansa)