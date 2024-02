Papa aceita renúncia de bispo polonês acusado de encobrir abusos

Andrzej Dziega se aposenta da diocese de Estetino aos 74 anos

Publicado em 26/02/2024 às 07:20

O papa Francisco aceitou nesse sábado (24) a renúncia de Andrzej Dziega, bispo de Estetino, na Polônia, acusado, junto com seus predecessores, de ter encoberto abusos em sua diocese.

No centro das acusações estava o padre Andrzej Drymer, acusado há mais de 25 anos de abuso sexual contra meninos sob sua responsabilidade, mas que nunca foi condenado e morreu em 2021.

A emissora polonesa Tvn24 jogou luz sobre o caso em um programa intitulado “O processo mais longo da Igreja”, com depoimentos de pessoas que afirmavam terem sido suas vítimas e com acusações de encobrimento contra três bispos sucessivos da diocese, incluindo Andrzej Dziega, que se aposenta aos 74 anos. (com Ansa)