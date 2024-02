Brasil ressalta papel moderador do Egito na guerra em Gaza

Lula chegou nesta quarta-feira ao país para visita oficial

Publicado em 14/02/2024 às 17:50

Alterado em 14/02/2024 às 19:31

O presidente Lula e a primeira-dama, Janja, desembarcaram no Egito na manhã desta quarta Foto: Ricardo Stuckert

O governo brasileiro ressaltou o "papel moderador" que o Egito tem desempenhado no conflito entre Israel e Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao país nesta quarta-feira (14) para uma visita oficial.

"O Egito, assim como o Brasil, desempenha um papel moderador, um papel de equilíbrio na busca por soluções para os conflitos nesta região, especialmente agora no conflito entre Israel e Hamas", afirmou o brasileiro embaixador no Cairo, Paulino Franco de Carvalho Neto.

"É importante ressaltar que o Egito teve um papel fundamental no apoio à evacuação de cidadãos brasileiros que estavam na Faixa de Gaza. Sem o Egito, não teríamos conseguido agir da maneira que agimos, com sucesso", continuou.

O embaixador comentou que a visita do presidente se enquadra no marco dos 100 anos de "relações diplomáticas ininterruptas".

Lula e seu homólogo egípcio, Abdel Fatah Al-Sisi, devem discutir sobre o conflito em Gaza e assinar atos bilaterais nesta quinta-feira (15) durante o encontro no Palácio Presidencial de Heliópolis.

O mandatário brasileiro também terá uma reunião com o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, segundo a agenda divulgada hoje pelo Palácio do Planalto.

Lula escolheu o Egito como primeiro destino de sua primeira viagem internacional em 2024, um ano em que não deverá ter muitos compromissos no exterior.

Após a agenda no Cairo, o presidente embarcará nesta quinta com destino à Etiópia, onde participará da 37ª Cúpula de Presidentes de Chefes de Estado e Governo da União Africana. (com Ansa)