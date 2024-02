Javier Milei se encontra com o Papa que ele execrou na campanha, no Vaticano

Publicado em 11/02/2024 às 11:32

Alterado em 11/02/2024 às 11:34

O papa Francisco se encontrou neste domingo (11) com o presidente da Argentina, Javier Milei, durante a missa de canonização da beata Mama Antula, a primeira santa nascida no país de origem de Jorge Bergoglio.

O mandatário liderou a delegação oficial do país sul-americano na cerimônia realizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Este foi o primeiro encontro entre o político e o religioso desde a eleição de Milei.

Bastante sorridente, o líder argentino cumprimentou o Pontífice e trocou algumas palavras com Francisco. Milei chegou até a dar um forte abraço no religioso depois da missa.

O encontro de hoje foi bem breve, mas Milei terá a oportunidade de conversar por mais tempo com o líder da Igreja Católica na próxima segunda-feira (11), quando participará de uma audiência no Palácio Apostólico Vaticano.

O chefe de Estado argentino viu o religioso depois de já tê-lo acusado de representar o "maligno" na Terra.

Além do Papa, Milei aproveitará sua passagem pela Itália para também se reunir com a primeira-ministra da nação, Giorgia Meloni. O encontro entre os dois líderes também está marcado para amanhã. (com ansa)