Irã, Rússia e China farão manobras militares conjuntas em março

Exercícios miram reforçar a segurança regional

Publicado em 05/02/2024 às 12:15

Alterado em 05/02/2024 às 12:15

Irã, Rússia e China vão realizar exercícios navais conjuntos em março para reforçar a segurança regional.

De acordo com o comandante da Marinha de Teerã, Sharam Irani, outras nações poderão participar da manobra.

"O objetivo mais importante da Marinha iraniana é preservar e proteger os interesses e recursos econômicos do país", disse o militar.

Em março do ano passado, os três países fizeram um exercício naval conjunto no norte do Oceano Índico.

As ações de Rússia, China e Irã acontecerão pouco tempo depois de a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mobilizar por volta de 90 mil soldados para seu maior exercício militar desde a Guerra Fria.

Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que as forças do país responderão "decisivamente" a qualquer ameaça contra a segurança, soberania e integridade territorial do país. (com Ansa)