Ucrânia e Rússia fazem nova troca de prisioneiros

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (31) a conclusão de uma nova troca de centenas de prisioneiros de guerra com a Rússia.

Segundo o mandatário, 207 ucranianos foram libertados por Moscou, que recebeu 195 russos que estavam sob o poder de Kiev.

"Os nossos estão em casa. Precisamos trazer todos de volta para casa e estamos trabalhando nisso", disse Zelensky.

Apesar da troca de prisioneiros ter sido um sucesso, o conflito entre russos e ucranianos não teve uma trégua. A Força Aérea de Kiev afirmou que as forças de Moscou lançaram 20 drones kamikazes, mas 14 foram abatidos nas regiões de Mykolaiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kirovohrad e Kharkiv.

Um oficial da Inteligência da Ucrânia afirmou que a atual ofensiva russa, iniciada em meados de novembro, não teve progressos significativos em território ucraniano. O militar acrescentou que essa campanha deverá acabar no início da primavera no Hemisfério Norte.

O Estado-Maior ucraniano aponta que as tropas russas estão tentando conquistar território em Kupiansk, Lyman, Bakhmut e Avdiivka, no leste da nação. No entanto, Kiev afirmou que Moscou vem sofrendo pesadas baixas na região. (com Ansa)