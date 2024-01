Rússia acusa Ucrânia de derrubar avião com 65 prisioneiros

...

Publicado em 24/01/2024 às 10:02

Alterado em 24/01/2024 às 10:02

Um avião militar russo caiu na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, nesta quarta-feira (24).

Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, a aeronave Ilyushin IL-76 transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam libertados no âmbito de uma troca com Kiev, além de seis tripulantes e três acompanhantes.

O Estado-Maior da Ucrânia confirmou o ataque ao avião, mas disse que a aeronave carregava mísseis para bases "de onde os russos frequentemente bombardeiam Kharkiv e a região".

Andrey Kartapolov, chefe da Comissão de Defesa da Duma, câmara baixa do Parlamento russo, declarou que estava programada uma troca de 192 prisioneiros entre Moscou e Kiev e que os 65 ucranianos a bordo do avião faziam parte do acordo.

Kartapolov acrescentou que o Ilyushin IL-76 era seguido por outra aeronave com cerca de 80 prisioneiros e que inverteu a rota após a derrubada do primeiro avião.

Na última terça (23), pelo menos 19 pessoas morreram em ataques russos contra Kiev, Kharkiv e Pavlograd. (com Ansa)