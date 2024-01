As homenagens do mundo do futebol a Zagallo

Publicado em 07/01/2024 às 09:03

Alterado em 07/01/2024 às 09:03

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, exaltou o legado do 'Velho Lobo' enfatizando a relevância do multicampeão na história das Copas do Mundo. Foto: Pool via Reuters/Koen Van Weel

A morte do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos de idade por falência múltipla de órgãos, gerou comoção no mundo do futebol.

O único que esteve presente na conquista de quatro Copas foi homenageado por diversas personalidades, clubes e pelas entidades máximas do futebol mundial e brasileiro.

"A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol", declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em publicação no site oficial.

Além disso, a CBF decretou luto de sete dias em homenagem à memória de Zagallo, lembrando que, em 2022, foi inaugurada uma estátua para celebrar o eterno campeão no Museu da confederação.

Já o presidente da Fifa, Gianni Infantino, exaltou o legado do "Velho Lobo" enfatizando a relevância do multicampeão na história das Copas do Mundo.

"É com grande tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de um dos verdadeiros grandes nomes, um homem cujo impacto na Copa do Mundo da Fifa é incomparável", declarou ele.

Segundo Infantino, "Mário Zagallo venceu quatro Copas do Mundo Fifa, como jogador e depois como técnico; mais do que qualquer outra pessoa. Mas o seu legado não pode ser resumido em números.

A influência de Zagallo no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema".

O líder da entidade máxima do futebol mundial elogiou ainda "estilo que continua a inspirar gerações" da seleção de 1970, comandada por Zagallo, bem como sua participação na comissão técnica de Carlos Alberto Parreira em 1994, quando a seleção brasileira quebrou um jejum de 24 anos sem conquistas em partida contra a Itália.

"Em tempos de necessidade, o Brasil olhou para 'O Professor' como uma presença calmante, um guiador e um gênio tático. Ele será lembrado como o padrinho do futebol brasileiro e sua presença fará muita falta para todos no esporte, mas principalmente aqui na Fifa", destacou.

Por fim, Infantino afirmou que "a história da Copa do Mundo Fifa não pode ser contada sem Mário Zagallo". "Desejo enviar minhas mais sinceras condolências ao Brasil, à Associação Brasileira de Futebol e à sua família e amigos", concluiu.

O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter também se manifestou sobre a morte do ídolo do futebol mundial. "O futebol lamenta a perda de Mário Zagallo, um dos maiores do nosso jogo. Campeão do mundo como jogador e técnico. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Descanse em paz, meu amigo", escreveu.

Zagallo ainda foi lembrado pela Conmebol, confederação sul-americana de futebol, e por diversos clubes do exterior, como Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur e Real Madrid.

Já os clubes brasileiros, seja os pelos quais ele passou ou não, também homenagearam o ex-técnico da seleção brasileira e prestaram solidariedade aos amigos e familiares. Entre eles estão São Paulo, Atlético Mineiro, Coritiba, Santos, Fluminense e Bangu Atlético Clube.

"O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável no esporte, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro.Desejamos força aos familiares, amigos e fãs", escreveu o clube no X (antigo Twitter).

Já o Flamengo destacou que "o esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico".

"Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte", acrescentou.

O Corinthians também lamentou a morte: "Nos despedimos hoje de um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Obrigado por tudo que fez pelo nosso futebol, Zagallo. E claro - ETERNO ZAGALLO - tem 13 letras. Nossa gratidão a você, Velho Lobo", afirmou o time paulista. (com Ansa)