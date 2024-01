Japão registra série de terremotos e entra em alerta de tsunami

Coreia do Sul e Rússia também entraram em alerta após sismos

Publicado em 01/01/2024 às 12:23

Alterado em 01/01/2024 às 12:23

Terremoto foi de magnitude 7,6 Foto: reprodução

Um terremoto de magnitude 7,6 e um segundo grande sismo de magnitude 6,2 atingiram o Japão nesta segunda-feira (1º), deixando ao menos seis mortos e causando a evacuação de mais de 51 mil pessoas.

Contando com os dois maiores terremotos, uma série de 21 sismos de magnitude 4 ou superior foi registrada em pouco mais de 90 minutos.

Os tremores foram registrados na província de Ishikawa, ao longo da costa do Mar do Japão, e as mortes foram causadas pelos desabamentos de casas na cidade de Wajima.

No país, a ameaça de tsunami foi considerada “em grande parte dissipada”, mas nações próximas seguem em alerta para o risco do fenômeno.

Várias casas e postes de luz desabaram devido ao terremoto. Aproximadamente 33,5 mil casas ficaram sem energia elétrica.

Após os sismos, a Coreia do Sul emitiu um alerta de tsunami em algumas áreas do Mar do Leste.

De acordo com a Administração Meteorológica da Coreia (KMA), o tsunami pode atingir a costa ao largo da cidade oriental de Gangneung até as 18h29 (horário local), e a cidade sudeste de Pohang até as 19h17 (horário local).

A Rússia também emitiu um alerta, com evacuação da população em algumas áreas, especialmente na ilha de Sakhalin, na cidade de Vladivostok e na vizinha Nakhodka, no norte do Oceano Pacífico.

A informação foi divulgada pelo Ministério de Situações de Emergência russo, citado pela Ria Novosti.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália emitiu uma nota afirmando que monitora a evolução da situação.

No Twitter, a Farnesina pede que cidadãos italianos no Japão “contatem a Unidade de Crise no telefone +39 0636225 para qualquer emergência”.

“Os concidadãos são convidados a acompanhar as informações dos principais veículos de imprensa japoneses e a atender as indicações das autoridades locais”, conclui a nota. (com Ansa)