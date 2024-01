Hamas divulga vídeo de 3 reféns israelenses idosos

Israel classificou imagens como 'crueldade' e 'terrorismo'

Publicado em 19/12/2023

Alterado em 19/12/2023 às 09:41

Idosos aparecem em vídeo divulgado pelo Hamas Foto: Ansa

O Hamas publicou nesta segunda-feira (18) um novo vídeo de três reféns idosos presos em Gaza.

"Não entendemos por que vocês nos abandonaram aqui, precisam nos libertar a qualquer custo.

Não queremos ser vítimas dos ataques militares de Israel", disse um dos israelenses, no vídeo.

"Me chamo Aiem Bery, tenho 79 anos, do kibutz Nair Ouz, e estou aqui com um grupo de outros idosos", diz.

As imagens mostram os três reféns vestindo calças escuras e uma blusa clara, abatidos. Eles definem as próprias condições físicas: "Todos temos doenças crônicas e estamos vivendo em condições terríveis. Somos a geração que edificou a fundação para a criação de Israel. Não me abandonem na velhice", disse Bery.

Em reação, o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagar, disse: "É um vídeo terrorista criminoso, que fala sobre a crueldade do Hamas contra os civis muito idosos, inocentes, que precisam de cuidados. Haim, Yoram, Amiram, espero que estejam escutando. Saibam que fazemos todo o possível para trazê-los de volta sãos e salvos. Não ficaremos em paz até que retornem". (com Ansa)