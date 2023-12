Itália diz que apoiará resolução na ONU por trégua em Gaza

...

Publicado em 18/12/2023 às 08:24

Alterado em 18/12/2023 às 08:24

Giorgia Meloni, a premiê italiana Foto: Ansa

O governo da Itália comunicou nesta segunda-feira (18) que apoiará uma resolução na Organização das Nações Unidas (ONU) pedindo um novo cessar-fogo entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Proposto pelos Emirados Árabes Unidos, o texto pode ser votado nesta segunda pelo Conselho de Segurança, mas ainda é negociado com os Estados Unidos, membros permanentes do órgão e cujo presidente, Joe Biden, alega que uma trégua neste momento poderia favorecer o Hamas.

"Espero que as Nações Unidas possam aprovar hoje um documento promovido por americanos e pelos Emirados e que convida a um cessar-fogo para favorecer a entrada de ajuda humanitária. Se houver essa iniciativa, a Itália certamente a apoiará", afirmou o ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani, durante uma conferência em Roma com embaixadores italianos no mundo.

Em votações anteriores na ONU, o país europeu sempre se absteve devido à falta de uma condenação explícita contra o Hamas, o "verdadeiro responsável por essa nova explosão de violência no Oriente Médio", segundo Tajani.

"Defendemos posições equilibradas e nas quais as responsabilidades estejam claras", declarou o ministro, acrescentando também que a resposta de Israel deve ser "proporcional". "Há vítimas demais entre a população civil palestina", ressaltou. (Ansa)