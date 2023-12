Com festa de aniversário no Vaticano, Papa completa 87 anos

...

Publicado em 17/12/2023 às 09:51

Alterado em 17/12/2023 às 09:51

Festa de aniversário do Papa na Sala Paulo VI teve até bolo Foto: Ansa

Com direito a festa de aniversário, o papa Francisco completa neste domingo (17) 87 anos de idade e recebeu diversas homenagens ao longo do dia.

O líder da Igreja Católica, que viu seu pontificado completar uma década, teve um 2023 bastante agitado.

Ao mesmo tempo que participou de um sínodo e fez cinco viagens, o religioso precisou superar alguns problemas de saúde.

Antes do Angelus, o religioso participou da tradicional festa de aniversário organizada na Sala Paulo VI pelo Dispensário Santa Marta. Mais de 200 famílias acolheram o Papa em um clima de muita alegria.

Além de lanches e bolo, a celebração teve canções, danças e até um pequeno espetáculo circense. Essa festa virou uma tradição no Vaticano, pois sua edição inaugural foi em 2013, por ocasião do primeiro aniversário de Francisco como Papa.

"Em nome do povo italiano e em meu nome, envio até você os mais sinceros e afetuosos votos de bem-estar. Em um mundo que, infelizmente, novas rivalidades se somam a conflitos que nunca cessaram, a sua incessante ação pastoral continua a lembrar a todos a necessidade construir soluções que restaurem a paz", disse Sergio Mattarella, presidente da Itália.

O ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, comentou que Jorge Mario Bergoglio é um "líder iluminado", enquanto o vice-premiê e chefe das Relações Exteriores, Antonio Tajani, declarou que "reza pela saúde" de Francisco.

"No seu aniversário, gostaria de estender os meus sinceros votos a Sua Santidade, o papa Francisco. Obrigado pelo seu elevado ensinamento como líder da Igreja Católica e pelo seu compromisso com a paz", afirmou a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni. (com Ansa)