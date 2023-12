Bolsonaro é barrado ao tentar aparecer em foto de chefes de Estado com Milei

Fábio Zanini: O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se infiltrar em uma foto oficial de Javier Milei com chefes de Estado presentes à sua posse, no Congresso argentino, mas acabou barrado por líderes sul-americanos.



Presentes no evento, Luis Lacalle Pou (Uruguai), Santiago Peña (Paraguai), Gabriel Boric (Chile) e Daniel Noboa (Equador) manifestaram contrariedade ao cerimonial da posse, dizendo que seria imprópria a presença na imagem de um ex-chefe de Estado, ainda mais adversário interno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Outros líderes que compareceram à posse foram o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e o rei da Espanha, Felipe 6º.



O Brasil foi representado pelo chanceler, Mauro Vieira, que cumprimentou Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino.



O ministro brasileiro disse que o governo Lula pretende trabalhar em cooperação com a Argentina, e ouviu do novo presidente uma brincadeira. "Mas no futebol nós sempre ganhamos de vocês", disse Milei.

Ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, que está com ele em Buenos Aires, negou que tenha havido a saia justa com os presidentes sul-americanos.