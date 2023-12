Presidente da Guiana garante ter apoio de Lula contra Venezuela

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, afirmou ter recebido apoio do mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na disputa com a Venezuela pelo controle de Essequibo, território rico em petróleo e minerais.



"O presidente Lula me garantiu que o Brasil apoia fortemente a Guiana e que não apoiaria nenhum comportamento imprudente da Venezuela", disse Ali em entrevista à CNN Brasil.



"Deixamos bem claro aos investidores e a todos os guianenses que Essequibo pertence à Guiana", acrescentou o mandatário.



Ali assegurou que está trabalhando junto ao governo dos Estados Unidos e espera que Washington se posicione de maneira "forte" contra a Venezuela.



A entrevista foi ao ar após a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, durante a qual Lula defendeu uma solução diplomática para a tensão em Essequibo.



"Nós estamos acompanhando com crescente preocupação a questão de Essequibo. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação, uma coisa que não queremos na América do Sul é guerra", declarou Lula na ocasião.



A crise será tema de uma reunião nesta sexta-feira (8) do Conselho de Segurança da ONU, do qual o Brasil é membro não permanente. (com Ansa)