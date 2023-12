Papa diz estar melhor de bronquite, mas revela cansaço ao falar

...

Francisco precisou de ajudar para ler homilia Foto: Ansa

O papa Francisco garantiu nesta quarta-feira (6) que está "muito melhor" da recente bronquite infecciosa aguda que teve, mas explicou que ainda tem dificuldade se fala demais.

A informação sobre seu estado de saúde foi divulgada durante a audiência geral no Vaticano, onde o argentino preferiu não ler sua mensagem.

O monsenhor Filippo Ciampanelli, um de seus assessores, fez a leitura das reflexões do Pontífice.

"Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Também hoje pedi ajuda ao monsenhor Ciampanelli para ler, porque ainda é difícil para mim. Estou muito melhor, mas tenho dificuldade se falo demais", explicou ele.

O Papa chegou à Sala Nervi caminhando apenas com a ajuda de uma bengala, apesar de a bronquite ter feito ele realizar nos últimos dias as suas audiências da residência papal, a Casa Santa Marta. Entre outras coisas, a doença também forçou Francisco a cancelar sua participação na 28ª Conferência Climática da ONU, a COP28, em Dubai.

A expectativa é de que os próximos dias sejam movimentados para ele, que deve sair do Vaticano no dia 8 de dezembro para ir até à Igreja Santa Maria Maggiore e à Piazza di Spagna, para uma homenagem à Imaculada Conceição. (com Ansa)