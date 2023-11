Lula chega à Arábia Saudita e se reúne com Mohammed bin Salman

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta terça-feira (28) com o príncipe saudita Mohammed bin Salman, em Riad.

"Me encontrei com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita.

Conversamos sobre investimentos sauditas no Brasil em diversos setores, e sobre o potencial de exportações brasileiras", disse Lula, no Twitter.

O brasileiro chegou ao país na manhã desta terça, sendo esse o primeiro destino de sua visita ao Oriente Médio. Também estão previstas reuniões de empresários brasileiros e sauditas.

"Vamos apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e de parceria entre nossos países nos setores de energia, agricultura e também na indústria. Também vamos apresentar os projetos do Novo PAC para investimentos em infraestrutura. Trabalhando firme!", disse Lula, na chegada, também no Twitter.

A próxima parada vai ser em Doha, no Catar, para se reunir com o emir Tamim bin Hamad al-Thani, antes de chegar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, palco da COP28. (com Ansa)