Egito reabre fronteira com Gaza após dois dias, mas brasileiros ainda aguardam

A passagem de Rafah, por onde estrangeiros em Gaza estavam deixando o enclave palestino, foi reaberta nesta segunda-feira após dois dias fechada. Como o Egito não divulga uma nova lista com as autorizações há dois dias, o grupo monitorado pelo Itamaraty ainda não foi liberado e terá mais um dia de espera nas cidades de Rafah e Khan Younes.

Havia a expectativa de que os brasileiros seriam autorizados a sair até quarta-feira, mas com o fechamento da fronteira no sábado, os planos podem mudar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler está a frente dos contatos diplomáticos para que Israel autorize a passagem do grupo que está em Gaza.

No domingo (4), as autoridades do Cairo suspenderam a emissão de novas listas e mantiveram os portões do posto fronteiriço fechados. O motivo, segundo a Reuters, foi o ataque de Israel a ambulâncias que deixou civis mortos e feridos. Tel Aviv disse que a ação, na sexta (3), visava veículos com terroristas escondidos.

A rota de fuga depende de um sistema de autorizações que passa por Cairo e Tel Aviv, além dos Estados e Catar, mediadores do arranjo que começou a ser implementado na quarta passada.

Imigração

Ao todo, 2.226 pessoas foram autorizadas a deixar Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Sendo:

1ª lista: cerca de 480 estrangeiros;

2ª lista: 576 estrangeiros;

3ª lista: 571 estrangeiros;

4ª lista: 599 estrangeiros.

A Embaixada do Brasil na Palestina recebeu um pedido de repatriação de 34 pessoas, sendo 24 brasileiros e 10 palestinos que pediram apoio brasileiro para a migração. São 18 esperando na cidade de Rafah e 16 em Khan Yunis, a 10 km da passagem, à espera de um aval para atravessar a fronteira para o Egito.



No Itamaraty, a avaliação é que há um "jogo de empurra" entre Egito e Israel, que culpa o Hamas pelo atraso, e um claro privilégio para estrangeiros de países aliados a Tel Aviv. Na última lista de autorização, a quarta do total, divulgada no sábado, havia 386 cidadãos dos EUA, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 da Alemanha.

A pasta informou que o ministro das Relações Exteriores no Brasil, Mauro Vieira, fez contato telefônico com o chanceler do Egito, Sameh Shoukry, reiterando o pedido pela liberação da passagem de Rafah para os brasileiros retidos em Gaza, para que possam entrar em território egípcio e ser imediatamente repatriados.



Quando liberado, o grupo deverá ser recebido por uma equipe do Itamaraty do lado egípcio da fronteira e levado de ônibus até a capital, Cairo, de onde voarão para o Brasil numa aeronave da Presidência brasileira que já está em solo egípcio.