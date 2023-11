E os brasileiros? Ministro Mauro Vieira diz estar em contato com chanceler do Egito

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tem mantido contato telefônico com o chanceler do Egito, Sameh Shoukry, desde a noite dessa quinta-feira (2), com objetivo de promover a liberação da passagem de Rafah para os brasileiros retidos em Gaza, para que possam entrar em território egípcio e ser imediatamente repatriados.



Os cerca de 30 brasileiros que aguardam no local, na fronteira com o Egito, têm dupla nacionalidade e ainda não foram confirmados na lista de pessoas que poderão cruzar a fronteira nesta sexta-feira (3), divulgada pela administração do posto de controle de Rafah.



Segundo a lista, que agência de notícias Sputnik Brasil acessou na noite de quinta-feira, a maioria dos cidadãos estrangeiros é composta por norte-americanos. Também constam britânicos, italianos, alemães e mexicanos.

Até o momento, mais de 600 pessoas com cidadania de outros países tiveram a oportunidade de deixar a Faixa de Gaza, onde ocorrem os combates. Somente na quarta-feira (1º) foi aberta pela primeira vez a fronteira com o Egito, desde o início do conflito, para a saída de palestinos feridos e de um grupo de cerca de 450 estrangeiros.



O Itamaraty havia informado que não há previsão da passagem da Faixa de Gaza para o Egito dos cerca de 30 brasileiros que aguardam repatriação nas cidades.

Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o contato é constante com as duas comunidades na fronteira com o Egito, que aguardam serem repatriadas.



Também foi dito que não há feridos e o suprimento de água e alimentos está garantido para todos os cidadãos brasileiros. (com Sputnik Brasil)