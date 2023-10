Presidente da Itália diz que negacionistas ameaçam saúde pública

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta segunda-feira (30) que a pesquisa científica é o "motor do progresso da humanidade", além de criticar os negacionistas.

Em uma coletiva de imprensa no Palácio do Quirinale, o mandatário admitiu que os recursos da Itália para investir em pesquisas científicas "são limitados", além de definir que as condições econômicas e profissionais da nação "não são muito abertas e menos competitivas".

"A pesquisa tem sido o principal motor do progresso da humanidade. Os jovens italianos devem poder circular e adquirir experiência em universidades e laboratórios do mundo todo. Isso é precioso e poderão regressar se assim desejarem para expressarem seus talentos também na Itália", disse o chefe de Estado.

Já sobre a batalha contra o câncer, Mattarella afirmou que a doença pode ser derrotada. O político acrescentou que o país realizou "grandes progressos" em pesquisas sobre o assunto nos últimos tempos.

O presidente ainda criticou a disseminação de "teorias irracionais e anticientíficas", acrescentando que desinformações continuam sendo veiculadas.

"Não só ofuscam a visão do bem comum, mas muitas vezes ameaçam a própria saúde dos cidadãos. Na era da inteligência artificial e da maior aceleração da ciência, a difusão do conhecimento continua a se misturar com o seu oposto", afirmou. (com Ansa).