Peronismo se impõe como principal força no Congresso argentino

Além do surpreendente resultado obtido pelo presidenciável Sergio Massa no primeiro turno, o peronismo se impôs novamente como principal força no Congresso da Argentina.

As eleições do último domingo (22) também renovaram 130 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados e 24 dos 72 assentos do Senado, e a coalizão governista União pela Pátria (UxP), de centro-esquerda, seguirá com a maior bancada.

A aliança peronista, que conta hoje com 118 deputados, terá 107 na próxima legislatura, mas aumentou o número de senadores de 31 para 34, segundo o jornal Clarín.

A coalizão de direita Juntos pela Mudança (JxC), de Patricia Bullrich e Mauricio Macri, manteve apenas 24 de seus 33 assentos no Senado e 94 de suas 117 cadeiras na Câmara.

Por sua vez, a aliança A Liberdade Avança (LLA), do ultraliberal Javier Milei, aumentou suas bancadas na Câmara de três para 39 deputados e no Senado de zero para oito, tornando-se a terceira força no parlamento argentino.

O segundo turno das eleições para presidente será disputado por Massa e Milei em 19 de novembro. (com Ansa)