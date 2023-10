Apenas 74% dos eleitores argentinos comparecem às urnas

Cerca de 74% das pessoas com direito a voto participaram das eleições presidenciais na Argentina, de acordo com a câmara eleitoral do país.

O órgão, no entanto, afirmou que o percentual pode aumentar porque ainda há pessoas na fila para votar.

O índice provisório é cinco pontos percentuais maior que os 69% registrados nas primárias de agosto.

'Eleição é decisiva para futuro da Argentina', diz Massa



O candidato governista a presidente da Argentina, Sergio Massa, votou em um colégio eleitoral em Tigre, ao norte de Buenos Aires, e disse que "os cinco minutos que os eleitores transcorrem na cabine representam o futuro" do país.

"Vença quem vencer, este é um dia que nos obriga a pensar em nossos 40 anos de democracia, no futuro da Argentina e nos inúmeros problemas do país", declarou o ministro da Economia e candidato da aliança progressista União pela Pátria (UP).

Massa ainda celebrou a "vocação democrática do povo argentino" e não quis fazer prognósticos". "É preciso esperar que as pessoas votem, em vez de forçar seu comportamento com opiniões", ressaltou.

Milei promete 'melhor governo' da história



O candidato ultraliberal a presidente da Argentina, Javier Milei, disse neste domingo (22) que tem condições de proporcionar "o melhor governo da história" do país.

Líder na maioria das pesquisas, o anarcocapitalista da coalizão A Liberdade Avança (LLA) votou em um colégio eleitoral no bairro de Almagro, em Buenos Aires, e foi saudado por gritos de "parabéns", uma vez que hoje é seu aniversário de 53 anos.

"É um dia muito emocionante para A Liberdade Avança. Esperaremos os resultados no quartel general e festejaremos o aniversário de Milei.

Vamos presenteá-lo com algo especial, nos sentimos vencedores", afirmou a candidata a vice na chapa do ultraliberal, Victoria Villarruel.

Fernández chamou 'todos' a votar

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, votou em um colégio eleitoral em Puerto Madero, bairro nobre de Buenos Aires, por volta das 9h40, e disse que as eleições são "um momento fundamental para a democracia".

"Convido todos os eleitores a votar", disse o mandatário em uma breve declaração a jornalistas.

Com altos índices de impopularidade, Fernández não disputa a reeleição e apoia a candidatura a presidente do ministro da Economia argentino, Sergio Massa, da coalizão peronista União pela Pátria (UP). (com Ansa)