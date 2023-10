Sunak segue Biden a Israel para mostrar apoio enquanto bombas atingem Gaza

Israel atacou Gaza com mais ataques aéreos nesta quinta-feira (19), enquanto o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, acompanhava o presidente dos EUA, Joe Biden, em visitas para demonstrar apoio à guerra contra o Hamas e ao mesmo tempo instava Israel a aliviar a situação dos sitiados.

Biden voltou para casa na noite dessa quarta-feira, após uma viagem de oito horas, tendo prometido ajudar a defesa de Israel e consolado os sobreviventes do ataque de 7 de outubro por homens armados do Hamas no sul de Israel, matando 1.400 pessoas.

Mas ele parece ter tido apenas um sucesso limitado na sua outra missão, a de persuadir Israel a aliviar a situação de 2,3 milhões de habitantes de Gaza sob um cerco total.

Biden disse ter conseguido uma oferta do Egito para permitir que 20 caminhões de ajuda chegassem a Gaza nos próximos dias, embora fosse necessária uma fração dos 100 por dia, o que o chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse ao Conselho de Segurança.

Duas fontes de segurança egípcias disseram que equipamento foi enviado nesta quinta-feira através da passagem para reparar estradas no lado de Gaza para ajuda na travessia. Mais de 100 caminhões esperavam no lado egípcio, embora não se espera que atravessassem até essa sexta-feira (20).

Antes de partir, Biden disse aos israelenses em um discurso: “Enquanto vocês sentem essa raiva, não se deixem consumir por ela. Depois do 11 de setembro, ficamos furiosos nos Estados Unidos".

Mais tarde, ele disse aos repórteres a bordo do Força Aérea Um: "Israel foi gravemente vitimado, mas a verdade é que eles têm a oportunidade de aliviar o sofrimento das pessoas que não têm para onde ir... é o que deveriam fazer."

Israel disse que permitiria que ajuda limitada chegasse a Gaza vinda do Egito, desde que nada disso beneficiasse o Hamas. Mas repetiu a sua posição de que abrirá os seus próprios postos de controle para permitir a entrada de ajuda apenas quando todos os mais de 200 reféns capturados pelos homens armados forem libertados.

E deixou claro que não haveria trégua na sua campanha de bombardeamento: “Na Faixa de Gaza, todos os lugares onde o Hamas tocou ou está tocando serão atingidos e destruídos”, disse à emissora pública Kan um coronel identificado como comandante da base aérea israelita de Ramat David.

“Somos realmente uma máquina de guerra que sabe fazer duas ou três vezes o que está sendo feito agora.”

Sunak desembarcou em Tel Aviv horas depois da partida de Biden, levando mensagens semelhantes de apoio e condolências aos israelenses.

"Acima de tudo, estou aqui para expressar minha solidariedade ao povo israelense. Você sofreu um ato de terrorismo indescritível e horrível e quero que saiba que o Reino Unido e eu estamos com você", disse Sunak a repórteres israelenses após o desembarque.

'NUNCA FOI TÃO BRUTAL'

Dentro de Gaza, as autoridades de saúde dizem que os bombardeamentos já mataram quase 3.500 pessoas e feriram mais de 12.000.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, uma área de lojas foi reduzida a escombros até onde a vista alcançava, com um berço rosa de criança tombado no chão, janelas de uma loja de roupas arrancadas e veículos danificados.

Rafat Al-Nakhala, que procurou abrigo lá depois de obedecer à ordem de Israel para que os civis fugissem da Cidade de Gaza, no norte, disse que nenhum lugar era seguro.

“Tenho mais de 70 anos, já vivi várias guerras, nunca foi assim, nunca foi tão brutal".

Imagens obtidas pela Reuters no campo de refugiados de Jabaliya, no norte, mostraram moradores cavando com as próprias mãos dentro de um prédio danificado para libertar um menino e uma menina presos sob a alvenaria. O corpo de um homem foi retirado das ruínas em uma maca enquanto os moradores tentavam iluminar o local com lanternas dos seus celulares.

As Nações Unidas afirmam que cerca de metade dos habitantes de Gaza ficou desabrigada, ainda presa dentro do enclave, um dos lugares mais densamente povoados do planeta.

RAIVA NO ORIENTE MÉDIO

A situação dos civis de Gaza enfureceu o Médio Oriente, tornando mais difícil para Biden e outros líderes ocidentais reunir aliados árabes para evitar que a guerra se alastre.

Uma explosão num hospital em Gaza, na véspera da visita de Biden, frustrou os seus planos de se encontrar com os líderes árabes, que cancelaram uma cimeira com ele. Os palestinos atribuíram a explosão a um ataque aéreo israelense e disseram que matou quase 500 pessoas. Israel disse que foi causado por um lançamento fracassado de foguete por combatentes palestinos.

Manifestações furiosas eclodiram em cidades de toda a região. Biden disse que as evidências dos EUA apoiam o relato israelense sobre a explosão do hospital.

Em vez de se encontrar pessoalmente, Biden conversou com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, por telefone, do Força Aérea Um, em seu voo de volta a Washington.

O Egito há muito que afirma que a sua passagem para Gaza está aberta do seu lado, mas a ajuda não pode passar devido ao bombardeamento israelita do lado de Gaza. O Cairo também rejeitou firmemente qualquer sugestão de abrir a fronteira para permitir um êxodo em massa de habitantes de Gaza para fugir para um local seguro.

Mark Regev, conselheiro do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, disse na CNN que Israel concordou em permitir ajuda a Gaza através do Egito "em princípio", mas "não queremos ver o Hamas roubando ajuda dirigida à população civil. É um verdadeiro problema".

Washington tem pressionado, até agora sem sorte, para abrir a passagem para permitir a saída do pequeno número de habitantes de Gaza com passaportes estrangeiros, incluindo algumas centenas de palestinos-americanos.